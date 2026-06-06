Metallica rompió importante récord histórico en medio de su concierto en Berlín ¿De qué se trata?

Metallica sigue siendo la banda más importante de heavy metal y con su regreso a los escenarios ya logró llenar varios de los estadios más grandes en Europa. Hace unos días, los artistas pusieron a rockear a cientos de personas que vibraron al escuchar en vivo varios de sus clásicos, pero también algunos de sus remakes.

Además, en esta gira planean romper varios récords para seguir siendo uno de los más grandes. Por eso James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo se presentaron en el estadio Olympiastadion en Berlín, hasta donde llegaron cientos de fans de la agrupación.

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Metallica rompió importante récord histórico en su concierto en Berlín

El pasado 30 de mayo, cientos de personas estaban emocionadas de poder llegar a este escenario para poder ver a su banda favorita. Tanta fue la acogida del público que más de 94 mil personas llegaron hasta este escenario para poder ver a Metallica en vivo.

De esta manera, superaron el récord histórico de asistencia que tenía U2 en el 2009, en donde lograron que más de 90 mil personas fueran a su show. Así lo dio a conocer el medio de comunicación estadounidense Loudwire, en donde destaca la cantidad de seguidores que tiene la agrupación de heavy metal.

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Los artistas aprovecharon sus redes sociales para agradecer a sus seguidores por todo el apoyo recibido a lo largo de esta gira, en donde tienen sold out en varias de las ciudades donde se van a presentar en los próximos meses.

Ahora, la banda no solo hace historia al posicionarse por tener una de las canciones más escuchadas en la historia del rock, sino que también son de las más vistas en vivo, superando todo lo que hizo U2, que los llevó a mantener este récord durante más de 17 años.