El millonario premio que recibió Paraguay por eliminar a Alemania: una hazaña para Sudamérica

Paraguay y Alemania fueron dos de los equipos protagonistas en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el pasado 29 de junio. Luego de superar la fase de grupos, ‘teutones’ y ‘guaranís’ se midieron en los dieciseisavos de final.

Aunque todos daban como favoritos a los alemanes, Paraguay logró sorprender al llevarlos hasta los penales, e incluso eliminarlos, en una tanda agónica llena de emociones.

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Gracias a una actuación icónica por parte de Orlando Gill, arquero de Paraguay, el equipo de CONMEBOL logró una clasificación brillante, y aquí les contamos cual fue el millonario premio que se llevó.

El millonario premio que se llevó Paraguay por eliminar a Alemania

Paraguay y Alemania se enfrentaron el pasado 29 de junio, en un nuevo choque por los dieciseisavos de final. Luego de que se completara la clasificación de Brasil y Canadá, ambos equipos buscaban lograr esta hazaña.

Particularmente, Alemania era el principal favorito para muchos. Sin embargo, el equipo europeo dejó a muchos con la boca abierta tras quedar eliminado en una gran tanda de penales.

Luego de empezado perdiendo, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann empató el encuentro en la segunda parte. A pesar de esto, en la tanda de penales no les alcanzó.

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Los penales errados por Kai Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah liquidó todas sus posibilidades para conseguir el pase a los octavos de final.

De manera particular, Paraguay logró una hazaña brillante, y además se ganó el reconocimiento público junto a un premio económico enorme.

Los ‘guaranís’ acumularon 15 millones de dólares. Esto se sume a los 11 que ya había conseguido por superar la fase de grupos.

Claramente esto ha llenado de emoción a los fanáticos del fútbol en Sudamérica, y también a los amantes de las sorpresas en la Copa Mundial de la FIFA, quienes presenciaron la caída de un gigante.

Particularmente, el próximo rival de Paraguay será el ganador del choque entre Francia y Suecia, quienes chocarán HOY 30 de junio, a las 4:00 p.m. de Colombia.

El partido entre los paraguayos y su próximo rival se llevará a cabo el 4 de julio, en un cotejo en el que buscarán extender su hazaña, y lograr un histórico paso a los cuartos de final de este torneo.