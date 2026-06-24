Selecciones eliminadas y sin opciones de avanzar a dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: lista oficial

La Copa Mundial de la FIFA ha entregado una cantidad enorme de emociones durante las últimas semanas para los amantes del fútbol. Este torneo ha presentado partidos brillantes llenos de figuras y equipos de gran nivel.

Combinados de talla enorme han representado a sus naciones, con el objetivo de llevarlos a lo más alto del balompié a nivel internacional. Muchos de estos siguen en carrera, y de hecho, se confirman como favoritos para alzar este icónico trofeo.

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Aun así, otros han quedado a deber, y de hecho, ya han sido eliminados en la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aquí les tenemos la lista completa de equipos fuera del torneo.

Todos los equipos eliminados de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado partidos brillantes. Grandes equipos han demostrado su voluntad de levantar este gran trofeo.

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No obstante, otros han sido duramente derrotados, y han acabado con sus posibilidades de continuar en competencia para este trofeo.

Los equipos que han sido eliminados hasta ahora son:

Haití

Turquía

Jordania

Túnez

Panamá

Estos son los 5 equipos que ni siquiera tienen posibilidades de avanzar como terceros de grupo. En contraste, los equipos que ya tienen asegurado su cupo en los dieciseisavos de final son:

México

Estados Unidos

Alemania

Francia

Noruega

Argentina

Colombia

El resto de equipos que no están dentro de ninguna de estas dos listas, jugarán sus futuros hasta el próximo 27 de junio, cuando se dé por culminada la fase de grupos.

Así van los cruces

A partir del rumbo actual de los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los cruces de dieciseisavos de final serían los siguientes:

Alemania vs Paraguay

Francia vs Suecia

Corea del Sur vs Suiza

Países Bajos vs Marruecos

Portugal vs Ghana

España vs Austria

Estados Unidos vs Argelia

Egipto vs Chequia

Brasil vs Japón

Costa de Marfil vs Noruega

México vs Escocia

Inglaterra vs Cabo Verde

Argentina vs Uruguay

Australia vs rán

Canadá vs Bélgica

Colombia vs Croacia

Cabe recordar que ante cada resultado el rival puede verse modificado para cada cruce, ya que pueden presentarse modificaciones en la tabla de mejores terceros de esta competencia.