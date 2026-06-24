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Selecciones eliminadas y sin opciones de avanzar a dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: lista oficial

Arda Guler y Carlos Harvey // Crédito: Getty Images.

Selecciones eliminadas y sin opciones de avanzar a dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: lista oficial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado a varias selecciones eliminadas, a pesar de no haber terminado su fase de grupos.

Andrés Contreras
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La Copa Mundial de la FIFA ha entregado una cantidad enorme de emociones durante las últimas semanas para los amantes del fútbol. Este torneo ha presentado partidos brillantes llenos de figuras y equipos de gran nivel.

Combinados de talla enorme han representado a sus naciones, con el objetivo de llevarlos a lo más alto del balompié a nivel internacional. Muchos de estos siguen en carrera, y de hecho, se confirman como favoritos para alzar este icónico trofeo.

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Aun así, otros han quedado a deber, y de hecho, ya han sido eliminados en la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aquí les tenemos la lista completa de equipos fuera del torneo.

Todos los equipos eliminados de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado partidos brillantes. Grandes equipos han demostrado su voluntad de levantar este gran trofeo.

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No obstante, otros han sido duramente derrotados, y han acabado con sus posibilidades de continuar en competencia para este trofeo.

Los equipos que han sido eliminados hasta ahora son:

  • Haití
  • Turquía
  • Jordania
  • Túnez
  • Panamá

Estos son los 5 equipos que ni siquiera tienen posibilidades de avanzar como terceros de grupo. En contraste, los equipos que ya tienen asegurado su cupo en los dieciseisavos de final son:

  • México
  • Estados Unidos
  • Alemania
  • Francia
  • Noruega
  • Argentina
  • Colombia

El resto de equipos que no están dentro de ninguna de estas dos listas, jugarán sus futuros hasta el próximo 27 de junio, cuando se dé por culminada la fase de grupos.

Así van los cruces

A partir del rumbo actual de los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los cruces de dieciseisavos de final serían los siguientes:

  • Alemania vs Paraguay
  • Francia vs Suecia
  • Corea del Sur vs Suiza
  • Países Bajos vs Marruecos
  • Portugal vs Ghana
  • España vs Austria
  • Estados Unidos vs Argelia
  • Egipto vs Chequia
  • Brasil vs Japón
  • Costa de Marfil vs Noruega
  • México vs Escocia
  • Inglaterra vs Cabo Verde
  • Argentina vs Uruguay
  • Australia vs rán
  • Canadá vs Bélgica
  • Colombia vs Croacia

Cabe recordar que ante cada resultado el rival puede verse modificado para cada cruce, ya que pueden presentarse modificaciones en la tabla de mejores terceros de esta competencia.

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