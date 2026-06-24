Selecciones eliminadas y sin opciones de avanzar a dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: lista oficial
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado a varias selecciones eliminadas, a pesar de no haber terminado su fase de grupos.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado a varias selecciones eliminadas, a pesar de no haber terminado su fase de grupos.
La Copa Mundial de la FIFA ha entregado una cantidad enorme de emociones durante las últimas semanas para los amantes del fútbol. Este torneo ha presentado partidos brillantes llenos de figuras y equipos de gran nivel.
Combinados de talla enorme han representado a sus naciones, con el objetivo de llevarlos a lo más alto del balompié a nivel internacional. Muchos de estos siguen en carrera, y de hecho, se confirman como favoritos para alzar este icónico trofeo.
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Aun así, otros han quedado a deber, y de hecho, ya han sido eliminados en la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aquí les tenemos la lista completa de equipos fuera del torneo.
La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado partidos brillantes. Grandes equipos han demostrado su voluntad de levantar este gran trofeo.
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No obstante, otros han sido duramente derrotados, y han acabado con sus posibilidades de continuar en competencia para este trofeo.
Los equipos que han sido eliminados hasta ahora son:
Estos son los 5 equipos que ni siquiera tienen posibilidades de avanzar como terceros de grupo. En contraste, los equipos que ya tienen asegurado su cupo en los dieciseisavos de final son:
El resto de equipos que no están dentro de ninguna de estas dos listas, jugarán sus futuros hasta el próximo 27 de junio, cuando se dé por culminada la fase de grupos.
A partir del rumbo actual de los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los cruces de dieciseisavos de final serían los siguientes:
Cabe recordar que ante cada resultado el rival puede verse modificado para cada cruce, ya que pueden presentarse modificaciones en la tabla de mejores terceros de esta competencia.
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