Los años mundialistas y el rock: la banda sonora de cada época

El Mundial de México 1970 coincidió con uno de los momentos más intensos de la historia del rock. Ese año, el género vivía su expansión global con artistas como Jimi Hendrix y Janis Joplin, quienes fallecieron en 1970 dejando un impacto decisivo en la música contemporánea. Hendrix, considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia, había revolucionado el uso de la guitarra eléctrica con el rock psicodélico y el blues rock.

Mientras tanto, en el fútbol, el torneo fue consagratorio para Brasil, que ganó su tercer título con Pelé como figura central, en un equipo considerado uno de los mejores de todos los tiempos. El Mundial fue transmitido globalmente por primera vez vía satélite, lo que permitió que su impacto cultural fuera mucho más amplio.

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1978 y 1986: el rock de estadios y la era de las grandes bandas

En 1978, durante el Mundial de Argentina, el rock ya era un fenómeno global consolidado. Bandas como Queen, Pink Floyd y The Rolling Stones dominaban los escenarios internacionales con espectáculos masivos que definieron el formato de conciertos en estadios.

Para 1986, en México, el rock vivía una etapa dominada por el llamado “arena rock”, con grupos como U2 y Bon Jovi creciendo en popularidad. Ese mismo Mundial quedó marcado por la actuación histórica de Diego Maradona, especialmente en el partido ante Inglaterra y en la consagración de Argentina como campeón.

1990 y 1998: el rock alternativo y la globalización cultural

En 1990, el Mundial de Italia coincidió con la explosión de bandas como Guns N’ Roses y Metallica, que llenaban estadios alrededor del mundo y consolidaban el formato de conciertos masivos como parte de la cultura global.

En 1998, durante el Mundial de Francia, el rock alternativo y britpop dominaban la escena musical con bandas como Oasis y Radiohead. Mientras Francia se coronaba campeona del mundo con figuras como Zinedine Zidane.

2000 en adelante: el rock pierde protagonismo en el Mundial

Con el cambio de siglo, el Mundial comenzó a inclinarse hacia otros géneros musicales en sus producciones oficiales, principalmente pop, música urbana y fusiones globales. Sin embargo, el rock siguió siendo un elemento central en la industria musical mundial a través de giras de bandas como Coldplay o U2, que continuaban llenando estadios en paralelo a los torneos.

En 2010, por ejemplo, mientras el Mundial de Sudáfrica se convertía en un fenómeno global con “Waka Waka” de Shakira, el rock mantenía su presencia en los grandes escenarios internacionales, aunque ya no como sonido principal del evento.

El rock no ha sido el género dominante en las canciones oficiales de la Copa Mundial, sí ha funcionado como banda sonora de cada época en la que se ha disputado el torneo. Desde la era de Hendrix en 1970 hasta el dominio de las grandes bandas de estadio en los 80 y 90, el género ha acompañado indirectamente la historia del fútbol mundial.

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