El himno de thrash metal ‘perfecto’ para hacer catársis y enfrentar la depresión: puede sentirse identificado

El thrash metal es, sin dudas, uno de los géneros musicales más grandes en la historia de la industria. Este estilo sonoro ha encantado a miles de fanáticos, gracias a su precisión, potencia y profundidad en composición.

Bandas de la talla de Metallica, Megadeth o Slayer han estremecido a su público a través de este estilo, al punto de convertirse en la banda sonora de su vida, y la compañía en momentos difíciles.

De hecho, en muchos casos las canciones de estas bandas pueden ser perfectas para hacer catársis, sobre todo con sentimientos pesados como la ansiedad o la depresión.

A propósito de esto, aquí les hablaremos de un himno de thrash metal con el que puede sentirse identificado si sufre de depresión, para así afrontar esta afectación.

El himno de thrash metal ‘perfecto’ para hacer catársis y afrontar la depresión

Sin dudas, la salud mental es uno de los elementos de mayor importancia en la sociedad actual. El estrés o la presión de las responsabilidades puede diezmar la mentalidad del ser humano, por lo que es clave mantenerse sano en este ámbito.

Miles de personas sufren de afectaciones de este tipo en la actualidad alrededor del mundo, y frente a esto es igual de importante concientizarse, como tratar estas enfermedades.

Más noticias: La canción ‘ideal’ para empezar a escuchar thrash metal: es una joya inolvidable para la música

Con este tipo de casos se pueden considerar varios elementos externos que ayuden al desahogo y la tranquilidad del ser humano. Uno de ellos es, por supuesto, la música, este elemento puede ser una gran medicina, gracias a su sonido y emoción.

Varias canciones y géneros pueden permitir que una persona libere distintas emociones y tensiones, e incluso llegue a sentirse identificado con ciertas circunstancias o sensaciones.

Dentro del thrash metal hay una canción puntual que cumple a la perfección con esta tarea, y que incluso hace referencia especial a la depresión.

Se trata de ‘Fade To Black’, una de las canciones más icónicas de Metallica. En ella la banda construye una letra alrededor de la tristeza, la depresión y más afectaciones de salud mental.

En ella se habla de como este tipo de condiciones nublan la visión del ser humano, y hacen que todo se vea fundido a negro, y sin emoción alguna.

Escuchar esta canción puede ayudarlo a sentirse identificado y a hacer catársis sobre lo que puede estar atravesando. De hecho, el poderío de este éxito en su sonido también podrá permitirle liberar tensión y adrenalina.

Más noticias: La canción de thrash metal que superó los mil millones de reproducciones en Spotify; ideal si quiere desconectarse

Sin lugar a dudas, este himno es uno de los más brillantes del thrash metal. Sin embargo, si sufre de depresión o este tipo de afectaciones de manera severa o recurrente, se recomienda visitar en primer lugar a un especialista en salud mental, antes de utilizar esta canción como remedio principal.