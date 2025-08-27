La canción de thrash metal que superó los mil millones de reproducciones en Spotify; ideal si quiere desconectarse

El thrash metal es un mundo profundo que muchos aun no exploran. Este género ha sido capaz de estremecer a miles de fans alrededor de la industria, gracias al ‘headbanging’, y a ritmos estridentes brillantes.

Bandas como Metallica, Megadeth o Slayer han sido capaces de hacer una carrera con este subgénero como base, y la pasión de sus fans demuestra aprobación.

Por ello, aquí les recomendaremos una canción de este estilo sonoro que rompe récords en Spotify y que puede llegar a ser ideal, especialmente si quiere desconectarse de su vida cotidiana.

La canción de thrash metal con más de mil millones de reproducciones

¿Alguna vez su mente se ha perdido en la música y en el sonido de sus audífonos? Miles de personas experimentan varias canciones como liberación, gracias a su fanatismo notable por artistas y bandas.

Uno de los géneros ideales para esto es, indudablemente, el thrash metal. Las letras de este género, y el ritmo potente de guitarras, bajos y baterías lo pueden llevar a perderse en el ‘headbanging’ y la adrenalina.

Muchas veces estas canciones lo pueden ayudar a desahogarse, o incluso desconectarse de las labores y problemas de la vida cotidiana.

Gracias a esto, distintas bandas han gozado del reconocimiento de sus fans, quienes los siguen de forma incondicional, y los han convertido en la compañía ideal de su día a día.

De hecho, hay una canción perteneciente a este estilo que puede ser ideal para desahogarse, y aquí se la recomendamos.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Master of Puppets’ un éxito brillante de Metallica, que incluso le dio el nombre a un glorioso álbum de la banda.

Esta canción ha llegado a romper récords en plataformas como Spotify, donde acumula más de mil millones de reproducciones, siendo la tercer canción más escuchada de la banda, solo por debajo de ‘Nothing Else Matters’ y ‘Enter Sandman’.

Dicha composición es ideal si quiere desconectarse, especialmente para aislarse de los problemas. El ritmo de este éxito es acelerado, y su potencia le puede permitir dejarse llevar sin lugar a dudas.

Esto es solo una muestra de la forma en la que el metal es un acompañante ideal para el ser humano. Además de también mostrar que Metallica tiene un catálogo musical brillante.