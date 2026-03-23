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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-1; Millonarios y Santa Fe vuelven a sumar

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-1 después de un fin de semana en donde brillaron los equipos de la capital.

Daniela González

Avanza la Liga BetPlay 2026-1 y en la fecha de este fin de semana del 21 al 23 de marzo, varios equipos volvieron a sumar y cambiaron por completo la tabla de posiciones. La gran sorpresa fueron las goleadas que se presentaron el pasado sábado 21 de marzo, cuando Millonarios superó a Once Caldas con un marcado 4-1 y Nacional con un 3-0 a Internacional de Bogotá.

Sin embargo, es importante mencionar que el cambio en la tabla de posiciones no es tan radical, esto teniendo en cuenta que hay varios equipos que deben partidos. Es decir, hay unos que tienen 13 encuentros, mientras que otros llegan tan solo a 11 a lo largo de la Liga.

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Por eso, es muy pronto para saber cuáles serán los ocho equipos que van a clasificar, ya que son en total 19 encuentros en la fase de todos contra todos, en donde los clubes deben luchar para conseguir la mayor cantidad de puntos. Además, es importante mencionar que en el 2026 el torneo del primer semestre será un poco más corto, con el fin de no interferir con los partidos del mundial de la FIFA.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-1

Hasta ahora, los clasificados son los primeros ocho, pero aún faltan varios encuentros en los próximos días, los cuales se tendrán que cuadrar para que algunos equipos colombianos puedan seguir jugando sin problema, tanto en Liga como en Sudamericana o Libertadores. Así que se vienen varias semanas llenas de fútbol, en donde todos quieren asegurar los tres puntos en cada partido, para no quedarse por fuera de la siguiente fase.

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  1. Atlético Nacional 27 puntos y 12 partidos
  2. Deportivo Pasto 24 puntos y 12 partidos
  3. Once Caldas 23 puntos y 13 partidos
  4. Internacional de Bogotá 21 puntos y 13 partidos
  5. Millonarios 20 puntos y 13 partidos
  6. América de Cali 20 puntos y 11 partidos
  7. Deportes Tolima 20 puntos y 12 partidos
  8. Atlético Bucaramanga 19 puntos y 11 partidos
  9. Junior de Barranquilla 19 puntos y 11 partidos
  10. Deportivo Cali 16 puntos y 13 partidos
  11. Llaneros 15 puntos y 12 partidos
  12. Águilas Doradas 15 puntos y 11 partidos
  13. Santa Fe 15 puntos y 12 partidos
  14. Fortaleza 14 puntos y 12 partidos
  15. Independiente Medellín 13 puntos y 12 partidos
  16. Alianza 11 puntos y 12 partidos
  17. Jaguares 10 puntos y 12 partidos
  18. Boyacá Chico 8 puntos y 12 partidos
  19. Cúcuta 7 puntos y 12 partidos
  20. Deportivo Pereira 5 puntos y 11 partidos

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