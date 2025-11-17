En los últimos años, el thrash metal ha tomado gran relevancia dentro de la escena rockera y metalera. Aunque nació en los años 80, este estilo sigue muy presente y suma cada vez más seguidores. Su mezcla de velocidad, guitarras potentes y letras directas lo han mantenido como uno de los subgéneros más populares del metal.

El thrash metal se caracteriza por tener riffs rápidos, baterías intensas y voces agresivas. Es una mezcla entre el heavy metal clásico y la energía del punk, y muchas veces sus letras hablan de problemas sociales, políticos o de críticas al sistema.

Bandas como Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax marcaron el camino en los años 80, y hasta hoy siguen siendo una gran influencia. A estas se suman otras como Exodus, Testament o los alemanes Kreator, que también han tenido un rol importante en la historia del thrash.

Las 10 mejores bandas de thrash metal, según medio internacional

La emisora Futuro, una radio chilena especializada en rock, publicó un listado con las que considera las 10 mejores bandas de thrash metal de todos los tiempos. La selección incluye a grupos que han estado ligados al género desde sus inicios y que han mantenido su estilo a lo largo de los años.

Estas son las bandas que eligieron:

Metallica Slayer Megadeth Anthrax Testament Exodus Kreator Sodom Overkill Death Angel

Este tipo de listas siempre genera opiniones divididas entre los fanáticos, pero también sirve para descubrir o volver a escuchar a algunas de las bandas más importantes del thrash. Lo que sí está claro es que todas estas han dejado una marca en la historia del metal.