La canción de heavy metal en español que se metió entre las mejores del 2025, según Rolling Stone

La revista ‘Rolling Stone’ publicó su lista de las canciones que marcaron el 2025, dejando en claro que la música en español domina la industria sin importar el género. De manera sorpresiva, un tema de heavy metal logró colarse en el ranking, evidenciando también la relevancia y el impacto que este género tiene dentro de la comunidad hispanohablante. Le contamos cuál es, los motivos y le dejamos su letra y videooficial para que la disfrute.

Según menciona el medio digital, la colección que presentan está marcado por fusiones sonoras sorprendentes, profundas letras, colaboraciones inesperadas y la experimentación de los artistas en el año. Artistas de México, Colombia, Argentina, España y más países lograron posicionarse en el ranking.

Lea también: La canción navideña de Queen que nadie ha escuchado antes; se debe escuchar antes de Noche Buena

La canción de heavy metal en español entre las mejores del 2025

Rolling Stone sorprendió al mencionar un tema de heavy metal en su listado, ubicándola en en el puesto número 49. Se trata de ‘Legado’, tema de la banda argentina A.N.I.M.A.L. que, según la revista, revivió los sonidos del heavy metal en sus inicios, crudos y vivos, lo que la hizo muy relevane para este año.

“Con una letra contundente que acompaña una nueva declaración de principios, remarca un mensaje sobre seguir luchando por los que ya no están y por los que vendrán, así como por la identidad y la memoria latinoamericana”, mencionó la revista.

Sin duda alguna, esto marcó un momento muy importante para el género en países hispanohablantes y para la banda en general.

Le puede interesar: Rolling Stone eligió las 5 mejores canciones de rock del Siglo XXI: hubo grandes ausencias

Letra y video oficial de ‘Legado’ de A.N.I.M.A.L.

Hoy

La lucha debe continuar igual

Triste inocencia envuelta en realidad

Nuestra memoria no puede fallar

Desangrada, fuego eterno

Restos de dolor

Castigados por la ira

Solo fue su amor

Su legado sano y santo

Nada callará al temor

No existe el olvido

Continuar siempre de pie

Resistiendo al exterminio

El legado

Es sagrado

Es su sangre

La que ruge

Hoy

La lucha debe continuar igual

Triste inocencia vuelta en realidad

Nuestra memoria no puede fallar

Desangrada, fuego eterno

Hoy

La lucha debe continuar igual

Triste inocencia vuelta en realidad

Nuestra memoria no puede fallar

Desangrada, fuego eterno

Cicatriz profunda que se esconde bajo piel

Cruel herida que jamás termina de sanar

Vibra y llora como un volcán en erupción

Que despierta acechando para atacar

Nada callará

No existe el olvido

Continuar en pie de guerra

Resistiendo al exterminio

Hoy

La lucha debe continuar igual

Triste inocencia vuelta en realidad

Nuestra memoria no puede fallar

Desangrada, fuego eterno

Hoy

La lucha debe continuar igual

Triste inocencia vuelta en realidad

Es memoria, no puede fallar

Desangrada, fuego eterno