La canción de heavy metal en español que se metió entre las mejores del 2025, según Rolling Stone

La revista ‘Rolling Stone’ publicó su lista de las canciones que marcaron el 2025, dejando en claro que la música en español domina la industria sin importar el género. De manera sorpresiva, un tema de heavy metal logró colarse en el ranking, evidenciando también la relevancia y el impacto que este género tiene dentro de la comunidad hispanohablante. Le contamos cuál es, los motivos y le dejamos su letra y videooficial para que la disfrute.
Según menciona el medio digital, la colección que presentan está marcado por fusiones sonoras sorprendentes, profundas letras, colaboraciones inesperadas y la experimentación de los artistas en el año. Artistas de México, Colombia, Argentina, España y más países lograron posicionarse en el ranking.
Lea también: La canción navideña de Queen que nadie ha escuchado antes; se debe escuchar antes de Noche Buena
La canción de heavy metal en español entre las mejores del 2025
Rolling Stone sorprendió al mencionar un tema de heavy metal en su listado, ubicándola en en el puesto número 49. Se trata de ‘Legado’, tema de la banda argentina A.N.I.M.A.L. que, según la revista, revivió los sonidos del heavy metal en sus inicios, crudos y vivos, lo que la hizo muy relevane para este año.
“Con una letra contundente que acompaña una nueva declaración de principios, remarca un mensaje sobre seguir luchando por los que ya no están y por los que vendrán, así como por la identidad y la memoria latinoamericana”, mencionó la revista.
Sin duda alguna, esto marcó un momento muy importante para el género en países hispanohablantes y para la banda en general.
Le puede interesar: Rolling Stone eligió las 5 mejores canciones de rock del Siglo XXI: hubo grandes ausencias
Letra y video oficial de ‘Legado’ de A.N.I.M.A.L.
Hoy
La lucha debe continuar igual
Triste inocencia envuelta en realidad
Nuestra memoria no puede fallar
Desangrada, fuego eterno
Restos de dolor
Castigados por la ira
Solo fue su amor
Su legado sano y santo
Nada callará al temor
No existe el olvido
Continuar siempre de pie
Resistiendo al exterminio
El legado
Es sagrado
Es su sangre
La que ruge
Hoy
La lucha debe continuar igual
Triste inocencia vuelta en realidad
Nuestra memoria no puede fallar
Desangrada, fuego eterno
Hoy
La lucha debe continuar igual
Triste inocencia vuelta en realidad
Nuestra memoria no puede fallar
Desangrada, fuego eterno
Cicatriz profunda que se esconde bajo piel
Cruel herida que jamás termina de sanar
Vibra y llora como un volcán en erupción
Que despierta acechando para atacar
Nada callará
No existe el olvido
Continuar en pie de guerra
Resistiendo al exterminio
Hoy
La lucha debe continuar igual
Triste inocencia vuelta en realidad
Nuestra memoria no puede fallar
Desangrada, fuego eterno
Hoy
La lucha debe continuar igual
Triste inocencia vuelta en realidad
Es memoria, no puede fallar
Desangrada, fuego eterno