‘The Boys’ es una de las series más grandes y destacadas de los últimos años. Esta producción ha encantado a los fanáticos del entretenimiento en los últimos años, sobre todo para los amantes de los superhéroes y la comedia.

Esta entrega está en uno de sus momentos más importantes, gracias al desarrollo de su temporada números 5. Dicha parte ha sido uno de las más destacados de la trama de esta serie.

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Si usted es fanático de ‘The Boys’, pero aun no ha visto esta temporada, aquí les contamos lo que sucede, y también donde puede ver los capítulos de esta quinta parte.

¿Qué pasa en la temporada 5 de ‘The Boys’?

La sátira de los superhéroes ha sido uno de los géneros con mayor ganancia de terreno en los últimos años. Este estilo de entregas han sorprendido a la industria del cine y las series de forma reciente.

Uno de los grandes referentes de dicho estilo ha sido ‘The Boys’. Esta producción ha sorprendido a miles de fanáticos, con el carisma de ‘Homelander’.

‘The Boys’ cuenta con un universo de superhéroes en el que los protagonistas son reconocidos a nivel público. Aun así, tiene la particularidad de que muchos de estos héroes son corruptos y lo contrario al estereotipo de superhéroe perfecto.

Adicionalmente, para estar en contra de esta corrupción llegan ‘The Boys’, un grupo de personas que detestan a estos héroes, por la injusticias que han causado.

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A partir de esto, en la temporada 5 puntualmente, ‘The Boys’ liderados por Billy Butcher buscará acabar con los superhéroes por lo que estará llena de emoción. Esta aniquilación además será intentada a través de un virus.

No obstante, este fin buscará ser evitado por Homelander, lider de los superhéroes. Este protagonista intentará hacerse inmortal con un el descubrimiento de un compuesto especial, por lo tanto, será tarea compleja.

¿Dónde ver los capítulos?

En caso de que desee disfrutar de esta nueva entrega, les contamos que el lanzamiento de esta serie se lleva a cabo a través de la plataforma de ‘streaming’ de Amazon Prime Video.

Hasta ahora han salido 6 episodios. Finalmente, se espera que se lancen 2 capítulos más que marquen el gran final de esta producción.

Le recordamos además que, estas dos últimas 2 partes serán lanzadas los días 13 y 20 de mayo de este año, en lo que marcará el fin de esta temporada.