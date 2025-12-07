¡No es de Metallica! Esta es la canción más exitosa en la historia del heavy metal

El heavy metal se caracteriza principalmente por tener guitarras potentes, voces intensas y un sonido más fuerte que el del rock tradicional. Bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple sentaron las bases del género con discos que hoy son referentes, como Paranoid, Led Zeppelin IV y Machine Head.

Asimismo, bandas como Priest, Iron Maiden, Motörhead y Metallica ampliaron su alcance y dieron forma a distintas vertientes del metal, desde lo más clásico hasta propuestas más fuertes.

Aunque su influencia cultural es enorme, el heavy metal no es un género dominante en las listas de éxitos. Su estilo agresivo y su estética marcadamente rebelde siempre lo mantuvieron un paso por fuera del mainstream. Aun así, algunas canciones lograron romper ese obstáculo y posicionarse en los rankings más competitivos del mundo.

La canción más exitosa del heavy metal

Entre los temas que lograron destacarse comercialmente, uno sobresale por encima del resto: “School’s Out” de Alice Cooper. Publicada el 26 de abril de 1972 como adelanto del álbum del mismo nombre y producida por Bob Ezrin, la canción se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional.

“School’s Out” alcanzó el puesto siete del Billboard Hot 100, llegó al número tres en la lista canadiense RPM 100 Singles, obtuvo el segundo lugar en Irlanda y se posicionó en el primer puesto del ranking británico durante tres semanas consecutivas. Estos resultados la colocan como la canción de heavy metal con mejor rendimiento histórico en los charts.

Si bien otros temas también lograron alcanzar el número uno, como “Bring Your Daughter… to the Slaughter” de Iron Maiden o “Killing in the Name” de Rage Against the Machine, sus permanencias fueron breves.