¿Metallica o Iron Maiden? Esta es la banda de heavy metal más escuchada en el mundo

Metallica y Iron Maiden son dos de los más exponentes más grandes en la historia del heavy metal. Este género ha contado con un sinfín de agrupaciones y canciones que se han convertido en himnos alrededor de todo el mundo.

Varias bandas han logrado estremecer a todos sus fanáticos de todo el mundo, a partir de sonidos y letras absolutamente potentes e inolvidables.

Sin embargo, si hay 2 bandas que han logrado dominar la industria con este género como bandera, esas han sido Metallica junto a Iron Maiden.

Por ello, en este caso las mediremos frente a frente para destacar a la banda que tiene mayor cantidad de reproducciones en el mundo de la música.

¿Metallica o Iron Maiden? La banda de heavy metal más escuchada en el mundo

El heavy metal ha contado con una cantidad enorme de himnos generacionales compuestos por estas bandas. Canciones de la talla de ‘Enter Sandman’ o ‘Run To The Hills’ han contado con miles de reproducciones en plataformas de ‘streaming’.

Cada una de estas canciones como testigo vivo del legado y la grandeza de estas agrupaciones. Sin embargo, también han servido como generadores de fama y reproducciones para estas bandas.

Ambas bandas cuentan con billones de reproducciones alrededor de todo el mundo. Aun así, hay una en particular que se lleva el reinado de este apartado.

Según Kworb, el sitio especializado en recolectar la cantidad de reproducciones en plataformas digitales, la banda de heavy metal con mayor oyentes en su historia es Metallica.

La agrupación liderada por James Hetfield, solo en Spotify, acumula 17 billones de reproducciones entre todos sus éxitos, siendo ‘Enter Sandman’ la más popular con 2 billones.

Aun así, Iron Maiden tampoco se queda atrás. La agrupación de Steve Harris acumula 5 billones de reproducciones en la plataforma verde de música.

La canción más escuchada en la trayectoria de la ‘doncella de hierro’ es ‘The Trooper’ con medio millón de reproducciones.

Sin lugar a dudas, ambas bandas son muestra clara del heavy metal, y sus éxitos parte notable del legado que están han acumulado dentro de un género que mueve pasión a nivel internacional.

Tanto Metallica, como Iron Maiden, son una parte gigante del heavy metal, al igual que otras bandas de la talla Black Sabbath, Judas Priest o Motörhead.