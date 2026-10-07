El grave error en la despedida de Lionel Messi que se hizo viral: un descuido de la organización

Lionel Messi vivió una noche imperdible en el mundo del fútbol durante el pasado 7 de octubre. El astro del balompié se retiró de la Selección Argentina, luego de una larga cantidad de años y partidos al servicio de este combinado.

Después de grandes partidos y varios momentos históricos, Messi se despidió de su público con un amistoso frente a Benín, donde selló 2 asistencias y 1 gol.

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Luego de este encuentro, iniciaron una importante cantidad de homenajes hacia Messi y su recorrido. Sin embargo, durante estos actos hubo un grave error que se hizo viral en redes.

El grave error en la despedida de Lionel Messi que se hizo viral

Sin lugar a dudas, la despedida de Lionel Messi le dejó una importante cantidad de reconocimientos al argentino. Varios momentos resaltaron la trayectoria del astro con la camiseta ‘albiceleste’.

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Uno de ellos fue un show de drones en el que se mostraron figuras en homenaje a Messi. No obstante, hay una de ellas que presentó un grave error frente a los fanáticos.

Entre las figuras se mostró una silueta de Messi con un balón. Sin embargo, muchos resaltaron el detalle de que esta figura del astro patea con la pierna derecha.

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Esto, por supuesto, se hizo rápidamente viral, sobre todo en los hinchas más detallistas, quienes aseguraron que esto era un gran descuido por parte de la organización.

Le hicieron una figura con drones a Messi y lo pusieron pegándole con la derecha JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ https://t.co/nyY6VEF3Gn — Rhevolver (@Rhevolver) October 7, 2026

De hecho, algunos aprovecharon para hacer memes y decir que este homenaje estaba preparado para otro jugador, como por ejemplo Juan Román Riquelme.

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10 de la Selección diestro, gran homenaje a Riquelme en el Mundial 2006 https://t.co/xnl1QpONEf — SX (@SANGREXENEIZE) October 7, 2026

Aun así, otros defendieron a la organización de este homenaje, y aseguraron que se trató de un recuerdo del centro de Messi ante Inglaterra, para el segundo gol de la ‘albiceleste’ en este partido.

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Sin embargo, la figura parecía portar la camiseta de rayas blancas y celestes, contrario a lo que ocurrió en dicho encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lo cierto es que este momento se hizo sumamente viral, y quedó como una postal de un acto en el que se celebró por todo lo alto la carrera de Lionel Messi.

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