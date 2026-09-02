¿Cuáles han sido los mejores goles de Messi? Jugadas inolvidables que marcaron su carrera

Lionel Messi es, sin lugar a dudas, una de las grandes estrellas en la historia del fútbol a nivel mundial. El delantero argentino ha demostrado por años una habilidad nunca antes vista que, para muchos, lo convierten en el mejor jugador de este deporte.

Luego de varios años de trayectoria, el fin de este jugador está cada vez más cerca, tal y como lo reveló él mismo el pasado 31 de agosto. A través de una emotiva carta, este astro reveló el fin de su carrera con Argentina.

Más noticias: ¿Leandro Paredes se retira de la Selección Argentina tras salida de Lionel Messi? Jugador reveló su futuro

Ante esto, muchos han temido por el hecho de que su retiro definitivo esté cerca. De hecho, varios fanáticos han aprovechado para recordar sus mejores goles, y aquí les tenemos 5 históricos.

¿Cuáles han sido los mejores goles de Messi? Jugadas inolvidables

Sin lugar a dudas, el peso futbolístico de Lionel Messi es indudable. Este jugador ha brillado por largos años, gracias a su goles y asistencias con los que ha conquistado varios títulos brillantes.

Muchos de sus tantos se han quedado grabados en la parte más alta del fútbol, pero también han logrado quedar tatuados en la pupila de sus fanáticos.

Aun así hay 5 que usualmente suelen estar en el ranking de los mejores tantos de su carrera, como también de los del deporte en general.

En ellos Messi demostró gran capacidad para regatear, pasar y disparar a puerta con gran habilidad, lo que le ha permitido vencer a porteros históricos.

Más noticias: El detalle que pocos notaron en la carta de retiro de Lionel Messi: emocionó a miles de fanáticos

Puntualmente, hay 5 goles concretos que han sido legendarios para su carrera, y estos son:

Barcelona vs Getafe en Copa del Rey 2007

Real Madrid vs Barcelona en Champions League 2011

Barcelona vs Athletic Club en Copa del Rey 2015

Argentina vs México en Copa Mundial de la FIFA 2022

Argentina vs Nigeria en Copa Mundial de la FIFA 2018

Indudablemente, cada uno de estos goles han convertido a Messi en uno de los mejores de la historia del fútbol, y han logrado dejar momentos inolvidables para los fanáticos del deporte.

Por estas y más razones, Messi es uno de los preferidos para todos los amantes del fútbol a nivel internacional, y en la historia del balompié como disciplina.