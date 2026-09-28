Récord de más goles en un mismo año últimos 15 años: Lista completa, lejos de superar a Messi

Dentro del mundo del fútbol un récord es un logro totalmente histórico, especialmente en materia de goles. Grandes jugadores han logrado acumular una cantidad notable de tantos durante su carrera, lo que les ha permitido serllar su nombre en lo más alto de la historia.

En el balompié hay varios récords absolutamente legendarios. Sin embargo, hay uno que puntualmente llama la atención, y es el correspondiente a la mayor cantidad de goles en un mismo año natural.

Más noticias: “De Lionel Messi a “¿quién es ese?”: Quiso llevar al crack tatuado, pero algo salió muy mal

Durante 365 días se pueden anotar muchos goles. De hecho, hay un jugador que lo sabe, y que rompió el récord hace poco más de una década, con una diferencia abismal.

Récord de más goles en un mismo año últimos 15 años: Lista completa

Lionel Messi es, para muchos, el gran líder del fútbol en lo que se refiere a los récords. El talento goleador y deportivo del argentino le ha permitido coronarse como uno de los mejores atacantes de la historia.

Muchas de las marcas de este jugador resultan inolvidables para su carrera. No obstante, hay una que, para varios fanáticos es la cima de su carrera.

Se trata justamente de la mayor cantidad de goles en un año calendario. Messi logró superar este récord con un total de 91 goles, en lo que fue una de sus mejores temporadas.

Lionel logró esta legendaria marca con el Fútbol Club Barcelona en el año 2012. De hecho, desde que consiguió este récord no ha habido jugador que ni siquiera se acerque a esta cantidad.

Más noticias: Lionel Messi tendrá camiseta especial para su ‘Last Dance’ con la Selección Argentina: él la presentó

La lista completa de goleadores por año de los últimos 15 años se presenta de la siguiente manera:

2011: Cristiano Ronaldo con 60 goles

2012: Lionel Messi con 91 goles

2013: Cristiano Ronaldo con 69 goles

2014: Cristiano Ronaldo con 61 goles

2015: Cristiano Ronaldo con 57 goles

2016: Lionel Messi con 59 goles

2017: Harry Kane con 56 goles

2018: Lionel Messi con 51 goles

2019: Robert Lewandowski con 54 goles

2020: Robert Lewandowski con 47 goles

2021: Robert Lewandowski con 69 goles

2022: Kylian Mbappé con 56 goles

2023: Cristiano Ronaldo con 54 goles

2024: Viktor Gyökeres con 62 goles

2025: Kylian Mbappé con 66 goles

Lionel Messi logró esta histórica marca al superar a Gerd Müller, delantero alemán quien logró 85 goles durante el año 1972.