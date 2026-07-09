Cuántos penales ha fallado Messi en su carrera: Tiene inusual récord en mundiales, que nadie envidia

Messi se está convirtiendo en una de las estrellas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y es que no solo está en la tabla de goleadores, sino que sus goles han llevado a Argentina a avanzar a las siguientes fases. El último partido donde se destacó ‘La Pulga’ fue contra Egipto, donde su gol llevó al equipo a remontar y avanzar a cuartos de finales.

Sin embargo, en ese encuentro, muchos dudaron del jugador, pues en el primer tiempo, el árbitro pitó un penal a favor de Argentina, el cual cobró Messi. Pero este falló, así que muchos quedaron un poco decepcionados de lo que había pasado en los primeros minutos del partido.

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Pero esta no es la primera vez que Messi falla un penal; de hecho, en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya van dos en importantes encuentros, pero por fortuna, en ambos logró remontar. Pese a eso, en general, en su historia, esto ya le ha pasado varias veces y es que, sin importar que sea uno de los mayores goleadores, en ocasiones el balón va por fuera.

¿Cuántos penales ha fallado Messi en su carrera?

Aunque nadie se lo espera, como profesional a lo largo de su carrera, Lionel Messi ha fallado 34 penales, de los cuales siete fueron con la selección de Argentina, pero en encuentros donde, por fortuna, logró avanzar. Los otros han sido con sus clubs, en especial con FC Barcelona, donde erró en más de 25 cobros desde el punto penal.

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En el caso del Inter de Miami, su actual equipo, hasta ahora solo ha fallado en un tiro penal, así que el panorama no es tan negativo.

Cuando estuvo en el FC Barcelona, Messi anotó 84 goles; en la selección de Argentina, 24 goles; en el Inter de Miami, cuatro goles; y en el Paris Saint-Germain, dos goles. Siendo uno de los mayores goleadores de la historia del fútbol en el mundo.