¿Es mejor usar Wi-Fi en el celular o datos móviles? La IA comparó velocidad, costos y más

El Wi-Fi o los datos móviles son un elemento clave para su teléfono celular. Si tiene uno de estos dispositivos, el acceso a conexión a internet es necesaria para el funcionamiento adecuado de varias aplicaciones.

Varios optan por contratar un servicio de Wi-Fi exclusivo para su casa, mientras que otros prefieren utilizar datos móviles al tratarse de su teléfono celular.

Más noticias: Este es el truco con el que puede mejorar la velocidad de su celular: puede hacerlo en solo segundos

Si usted es uno de los que no ha tomado una decisión respecto a esta temática, aquí lo ayudamos a definir considerando varios factores.

¿Wi-Fi o datos móviles para teléfono celular?

Sin lugar a dudas, a la hora de elegir un teléfono celular, uno de los aspectos más importantes es el costo y el presupuesto.

Esto se repite en los demás factores, como es el caso de los accesorios, o aspectos agregados como el Wi-Fi o los datos móviles.

Muchos usuarios optan por usar únicamente datos móviles, ya que consideran que es una opción más barata frente al Wi-Fi.

Pero, en este caso les daremos una recomendación certera entre estas dos opciones, con otros aspectos incluidos además del costo, como la velocidad.

Para este análisis, hemos optado por consultar a Gemini, la IA de Google, la cual realizó un profundo estudio a partir de varios factores.

Más noticias: ¿Perdió su cuenta de WhatsApp? Siga estos pasos para recuperarla rápido

El primero de ellos fue el costo monetario, donde la inteligencia artificial decantó como ganador al Wi-Fi, donde aunque pueda parecer más caro, hay planes de alta velocidad a un valor menor al de los datos móviles.

En segundo puesto, para lo referente a la velocidad también resulta una mejor opción el Wi-Fi, gracias a la diferencia que suele sacar a su rival en la navegación.

El último punto para el Wi-Fi es la estabilidad. Aunque ambas conexiones pueden sufrir caídas, el Wi-Fi brinda una fiabilidad ligeramente mayor, gracias a que su latencia es usualmente más baja que la de los datos móviles.

Aun así, la IA reconoce una ventaja para los datos móviles y es la portabilidad además de la comodidad. Los datos móviles le permiten navegar fuera de su hogar y en movimiento, por lo que marca un punto sobre el Wi-Fi.

Lo cierto es que, según la IA, la mejor opción es el Wi-Fi, aunque en cada caso les recomendamos considerar sus opciones, el presupuesto con el que cuenta, y el rendimiento que desea de su red.