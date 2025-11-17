¿Cuál es el celular más resistente al agua en 2025? IA comparó marcas y lo reveló

En un mercado donde cada año llegan dispositivos más avanzados, una de las características más valoradas por los usuarios es la resistencia al agua. No solo por seguridad, sino porque los celulares se han convertido en herramientas indispensables en contextos extremos: viajes, deporte, grabaciones bajo la lluvia o incluso inmersión leve.

En 2025, la demanda por celulares con certificaciones IP se ha disparado. Según análisis de IA que combinan datos de especificaciones, pruebas reales y tendencias de fabricación, dos modelos destacan especialmente por su robustez frente al agua.

El modelo más resistente identificado es el Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, gracias a su certificación IP68, su estructura sellada con materiales de grado industrial y un diseño interno pensado para expulsar líquidos. Este dispositivo está diseñado para soportar inmersiones prolongadas, exposiciones a chorros de alta presión e incluso cambios de temperatura, lo que lo hace ideal para quienes necesitan un teléfono confiable en ambientes exigentes.

Sin embargo, no es el único contendiente. Un segundo modelo que la IA evaluó es el OPPO Reno13 5G, que destaca por tener triple certificación: IP66, IP68 e incluso IP69. Lo que le permite resistir inmersiones, chorros de agua caliente y situaciones de altísima presión de agua, algo poco visto incluso entre los gama alta.

Comparación: S25 Ultra vs. OPPO Reno13 5G

Resistencia al agua

El Galaxy S25 Ultra ofrece protección IP68, lo que significa que puede sumergirse en agua dulce (hasta un cierto nivel) sin sufrir daños graves.



El Reno13 5G va más allá: con IP66, IP68 e IP69, está preparado para condiciones más extremas.



Diseño y uso

El S25 Ultra se enfoca en robustez premium: materiales sellados, buen drenaje de agua, diseño sofisticado y un rendimiento muy alto.



El Reno13 5G combina resistencia con un diseño más ágil y dinámico, ofreciendo a quienes necesitan un equipo duradero sin sacrificar el estilo o peso.



Público ideal

El S25 Ultra es perfecto para creadores de contenido, profesionales que usan su celular en ambientes al aire libre o para quienes no quieren arriesgar su equipo en viajes o deportes.



El Reno13 5G es ideal para personas aventureras, usuarios exigentes que pueden enfrentar agua con presión lluvia fuerte, chorros y que valoran la durabilidad en un equipo más versátil.



Aunque varias marcas ofrecen buena resistencia al agua, el Samsung Galaxy S25 Ultra 5G se perfila como uno de los más sólidos según el análisis de IA por su combinación de materiales y diseño pensados para evitar filtraciones. Pero el OPPO Reno13 5G le pisa los talones con una certificación más extrema (IP69) que lo hace especialmente atractivo para quienes exigen durabilidad en condiciones más extremas.

Escrito por: Stfeania Torres