¿Cuál es el celular más resistente al agua en 2025? IA comparó marcas y lo reveló
Según la IA este es el teléfono más resistente al agua en comparación a otros del mercado.
Según la IA este es el teléfono más resistente al agua en comparación a otros del mercado.
En un mercado donde cada año llegan dispositivos más avanzados, una de las características más valoradas por los usuarios es la resistencia al agua. No solo por seguridad, sino porque los celulares se han convertido en herramientas indispensables en contextos extremos: viajes, deporte, grabaciones bajo la lluvia o incluso inmersión leve.
En 2025, la demanda por celulares con certificaciones IP se ha disparado. Según análisis de IA que combinan datos de especificaciones, pruebas reales y tendencias de fabricación, dos modelos destacan especialmente por su robustez frente al agua.
Le puede interesar: ¿Cómo eliminar las cookies del celular? Evite que lo ‘espíen’ con este sencillo truco
El modelo más resistente identificado es el Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, gracias a su certificación IP68, su estructura sellada con materiales de grado industrial y un diseño interno pensado para expulsar líquidos. Este dispositivo está diseñado para soportar inmersiones prolongadas, exposiciones a chorros de alta presión e incluso cambios de temperatura, lo que lo hace ideal para quienes necesitan un teléfono confiable en ambientes exigentes.
Sin embargo, no es el único contendiente. Un segundo modelo que la IA evaluó es el OPPO Reno13 5G, que destaca por tener triple certificación: IP66, IP68 e incluso IP69. Lo que le permite resistir inmersiones, chorros de agua caliente y situaciones de altísima presión de agua, algo poco visto incluso entre los gama alta.
Comparación: S25 Ultra vs. OPPO Reno13 5G
Resistencia al agua
Diseño y uso
Público ideal
Aunque varias marcas ofrecen buena resistencia al agua, el Samsung Galaxy S25 Ultra 5G se perfila como uno de los más sólidos según el análisis de IA por su combinación de materiales y diseño pensados para evitar filtraciones. Pero el OPPO Reno13 5G le pisa los talones con una certificación más extrema (IP69) que lo hace especialmente atractivo para quienes exigen durabilidad en condiciones más extremas.
Escrito por: Stfeania Torres