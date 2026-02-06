Adiós al iPhone tradicional: Se filtra primer celular plegable de Apple en 2026, así luce

Apple viene trabajando durante los últimos años en todo lo que sería su primer celular plegable, algo de lo que se viene hablando desde un largo tiempo, pero que ahora se conoció cuándo por fin saldría a la venta. Así lo dieron a conocer varios medios internacionales, los cuales filtraron varios detalles sobre todo lo que tendría el nuevo dispositivo.

Esto quiere decir que en este nuevo año 2026 llegarían dos nuevos lanzamientos a la marca: por un lado, todo lo relacionado con el iPhone 18 y también la versión de su dispositivo iPhone plegable. De esta manera, la marca completaría tres celulares en este nuevo año, pero todos serían de gama alta y sus precios serían bastante elevados.

¿Cómo será el iPhone Fold? Este sería su diseño

Apple ya tendría todo listo para la llegada de este dispositivo, que, según mencionan en redes sociales, sería muy parecido a la nueva versión del iPhone 18. Sin embargo, podría incluir algunas funciones que son totalmente novedosas, al punto que sería uno de los dispositivos más completos que se han lanzado en el último año.

Según mencionan algunos medios, este nuevo celular sería muy parecido a la versión Fold que ya tiene Samsung y que fue lanzada hace varios años. De hecho, se dice que Apple estaría llegando un poco tarde a esta nueva moda, teniendo en cuenta que ya varias marcas cuentan con este tipo de dispositivos.

Su pantalla podría alcanzar un tamaño de 5.3 pulgadas y, abierto, alcanzaría a tener un poco más de 7.6, obteniendo un gran espacio en comparación con sus otros modelos. En cuanto a qué tan grueso sería, este podría estar entre los 4,5 mm y los 4,8 mm cuando está abierto, mientras que cerrado alcanzaría los 9 mm.

Tendría material de titanio para poder reforzar algunas zonas de alta exposición que podrían dañar el celular con facilidad y se dice que su peso no sería muy alto, para facilitar su manipulación. La novedad es que dejaría de lado todo lo relacionado con el Face ID, para poder pasar a la autenticación con huella.

Finalmente, la batería tendría una capacidad entre 5.400 y los 5.800 mAh, siendo esta la más grande que se ha visto en un dispositivo Apple hasta ahora. Además, solo funcionaría con eSim, dejando de lado la ranura que traen algunos celulares para tener una sim física.