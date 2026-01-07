¿Cuál es el operador móvil más rápido de Colombia? Última medición reveló ranking

En la actualidad, contar con datos móviles se ha convertido en una necesidad para los colombianos, quienes permanecen constantemente interconectados a través de sus teléfonos celulares. Para ello, existen diversos operadores móviles como Claro, Movistar, Tigo y Wom, que ofrecen una amplia variedad de planes y servicios, permitiendo a los usuarios acceder a internet en sus dispositivos de manera continua.

La existencia de cuatro operadores móviles hace que la oferta sea amplia y diversa, lo que permite a los usuarios elegir la empresa de telefonía que mejor se adapte a sus necesidades, teniendo en cuenta beneficios como la cobertura, la velocidad del internet y otros servicios adicionales.

Para saber cuál es el mejor operador móvil, es fundamental considerar el factor más importante: la cobertura. Esta se puede evaluar a partir de aspectos como la velocidad de carga de los videos, la estabilidad durante las videollamadas, la rapidez en la descarga de archivos y la posibilidad de jugar en línea sin interrupciones.

Este es el operador móvil más rápido de Colombia

Al respecto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó un nuevo informe con las mediciones de calidad del servicio de Internet móvil desde la experiencia del usuario. Para ello, tomó datos entre el segundo trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2025.

En los resultados nacionales, Claro obtuvo la mayor velocidad promedio de descarga con 15,4 Mbps, por encima de WOM, Tigo y Movistar. En el análisis municipal, Claro también lideró con un promedio de 17,4 Mbps y fue el operador con presencia en más municipios, lo que lo ubica como el de mejor desempeño general en velocidad.

Por su parte, WOM se destacó en velocidad de carga y estabilidad de la conexión, mientras que Tigo registró el menor tiempo de respuesta de la red, lo que favorece una navegación más ágil. Movistar mostró un desempeño constante y obtuvo los mejores resultados en velocidad de carga en los municipios evaluados.

Ranking de operadores móviles en Colombia