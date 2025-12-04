La FIFA anunció cuáles son los equipos que tendrán restricciones en el Mundial 2026 ¿Está Colombia?

Todo está listo para lo que será el mundial de fútbol 2026, por lo que FIFA ya dio a conocer todos los detalles relacionados con el sorteo que se hará el próximo viernes cinco de diciembre. Sin embargo, antes de que se dé inicio a este importante evento, la organización decidió dar algunas restricciones que aplican para unas selecciones en específico.

El mundial 2026 se va a realizar en Estados Unidos, México y Canadá, pero el sorteo en donde se conocerán los primeros encuentros deportivos será en Estados Unidos. De hecho, llevan varios días preparando todo lo que será la ceremonia, en donde quieren dar a conocer cómo se va a realizar este importante torneo.

Una de las novedades es que la FIFA anunció que hay algunas restricciones, es decir, unas selecciones que no se van a poder enfrentar a otras. Aunque son pocos los casos, esto será fundamental durante el sorteo.

¿Cuáles son las excepciones del mundial 2026 según la FIFA?

Es importante mencionar que las cabezas de grupo serán todos los equipos que están en el bombo 1, es decir, aquellos que tuvieron mejor puntaje en las eliminatorias según la FIFA. Además, en esta oportunidad, México, Canadá y Estados Unidos serán cabezas en los grupos A, B y C, respectivamente, por ser los anfitriones.

Las restricciones tienen que ver con la forma en la que se van a encontrar los equipos, pues las selecciones con mejor calificación en el ranking FIFA no van a poder estar en el mismo grupo. Es decir, España, Argentina, Francia e Inglaterra no van a compartir, al menos en la primera fase del Mundial 2026.

Además, las selecciones de una misma confederación no podrán estar en el mismo grupo, por lo que de esta manera buscan mayor diversidad. Sin embargo, en el caso de la UEFA, que tiene 16 equipos, de los cuales puede haber máximo dos en cada uno de los grupos que se sorteen.

El sorteo va a tener una duración de aproximadamente dos horas, por lo que en total son 48 las selecciones que van a entrar en el sorteo. Además, se espera ver en el evento la participación de importantes jugadores que han hecho historia en mundiales pasados.

La transmisión oficial de los sorteo la podra seguir en minuto a minuto con el Rock N’ Gol de Radioacktiva o en la señal de Caracol Radio en VIVO. También en televisión nacional por Caracol y RCN.