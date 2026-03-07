El curioso video de Luis Díaz que pone a Colombia a soñar con ganar el Mundial 2026: ¿Es una señal?

Colombia se prepara para vivir un sinfín de emociones con el Mundial en este 2026. La icónica competencia del balompié llega una vez más para coronar a un nuevo líder del deporte rey a nivel internacional.

La ‘tricolor’ tendrá varios escollos en el camino, aunque, confían plenamente en poder posicionarse como uno de los favoritos, y conseguir alzar el ansiado trofeo.

La emoción por parte de los fanáticos es total, y de hecho, durante las últimas horas ha aumentado, luego de que se viralizara un video de Luis Díaz que, para muchos, es una señal.

El curioso video de Luis Díaz con el trofeo del Mundial 2026

Ante el deseo de que Colombia pueda alzar su primera copa del mundo, las supersticiones se han hecho muy populares. Varios fanáticos han adoptado cábalas, con la confianza de que la ‘tricolor’ pueda llevarse el gran trofeo.

Poco a poco la emoción ha crecido de manera notable, y de hecho, las redes sociales también se llenaron de estas supersticiones en las últimas horas.

Esto se debió a un curioso video de Luis Díaz que puso a los más creyentes a soñar. El ‘guajiro’ fue parte del último partido del Bayern Munich por la Bundesliga.

Este choque que se dio frente al Borussia Monchengladbach permitió a los bávaros imponerse por 4-1. Allí Díaz pudo anotar un tanto, pero lo curioso fue su celebración.

Mientras el colombiano corría por la cancha para festejar, de fondo se podía ver una valla publicitaria, con la imagen de la Copa del Mundo.

Cuando Luchito está celebrando sale la Copa del Mundo, estoy ilusionado

Claramente esto emocionó a todos, y hasta hizo que muchos teorizaran con la posibilidad de que se trata de una señal.

Sin dudas, esto es muestra clara de la emoción de los colombianos por este trofeo, y de la ilusión que transmite la Selección Colombia frente a lo que será la mayor competencia del mundo del balompié.

¿Cuándo debuta Colombia?

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina, y los países participantes empiezan a palpitarlo. El torneo está pautado para dar inicio el próximo 11 de junio desde México.

Sin embargo, en el caso de Colombia, su debut se dará el 17 de dicho mes, cuando se mida a Uzbekistán, desde el estadio Azteca.