iOS 26.4 ya está disponible y estos son 3 trucos ocultos que debe activar en su iPhone

LLos fanáticos de iOS e iPhone han tenido grandes emociones esta semana. El pasado 9 de marzo se dio la gran salida de la cuarta beta pública de iOS 26.4, una nueva versión para el icónico sistema operativo de Apple, con el que se manejan los iPhone.

Claramente esto ha generado una gran cantidad de emociones para los amantes de la tecnología, y por supuesto, los usuarios de Apple, quienes ven la llegada de novedades importantes.

Para que no se pierda ninguna de ellas, aquí les contamos los cambios que trae consigo el iOS 26.4, e incluso, algunos trucos que puede aprovechar con su iPhone.

Las novedades que trae iOS 26.4

Sin lugar a dudas, una de las actualizaciones más esperadas en el universo de iOS es la versión 26.4. Este nuevo ‘update’ promete cambios importantes, especialmente para el funcionamiento de Siri, y otras funciones claves.

Por el momento no se ha dado el lanzamiento oficial de esta versión. No obstante, puede acceder ae sta nueva edición, gracias a su versión beta.

Una beta es una edición de prueba, con la cual puede probar algunos de los cambios que traera consigo el iOS 26.4. A pesar de ser una edición preliminar, muchos la han instalado, para así ver las novedades.

Algunas de ellas son: rediseño de Apple Music, nuevas animaciones en los menús de mensaje, widget de música ambiental en la pantalla inicial, nueva galería de fondos, recordatorios urgentes y más.

Muchas de estas son particularidades de gran importancia, sobre todo por la forma en que pueden ser de utilidad para los usuarios de Apple.

Aunque aun se trata de una versión de prueba, existen algunos trucos que puede activar en su dispositivo de forma sencilla.

El primero de ellos tiene que ver con su privacidad. Una de las novedades poco conocidas es que ahora en el apartado de configuración de iCloud podrá desactivar que el acceso a ‘iCloud.com’. Esto le permitirá tener un nuevo nivel de privacidad hacia sus datos y su iPhone.

En segundo lugar destaca la posibilidad de ‘conciertos cerca de ti’. Esta es una nueva opción con la que contará Apple Music.

Gracias a esto, podrá enterarse de todos los shows que tendrán sus artistas favoritos en su ciudad, o cerca de ella.

Por último, les tenemos otro truco que también está relacionado al apartado musical de Apple. Ahora podrá acceder a la opción de ‘playlist playground’.

Con esta opción podrá crear listas de reproducción con ayuda de la IA. Con un simple ‘prompt’ donde explique lo que desea, la IA le dará una playlist, aunque esta opción solo está disponible en Estados Unidos, por el momento.

¿Cómo instalar la beta de iOS 26.4 en su iPhone?

Cabe aclarar que si desea disfrutar de esta versión de iOS, esto por ahora solo es una beta, aunque es de acceso público.

Para instalarlo debe entrar al apartado de ajustes, luego a general, y por último a actualización de software. Allí verá la sección de actualizaciones beta, la cual debe elegir ‘versión beta pública de iOS 26’, lo que le permitirá ver la 26.4.