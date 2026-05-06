Bayern Munich vs Paris Saint-Germain: hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de la Champions

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain será uno de los partidos más importantes de esta semana en la Champions League y el fútbol europeo en general. Alemanes se medirán a franceses, con la ambición de poder remontar la eliminatoria.

Por el momento, la ventaja es para el Paris Saint-Germain, quien se llevó la victoria en la ida con un marcador de 5-4, que sorprendió a todos los amantes del balompié.

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Para que no se pierda ni un detalle de este partido, aquí les contamos como llegan ambos equipos y como podrá seguir cada una de las incidencias.

Así llegan Bayern Munich y Paris Saint-Germain

Para nadie es un secreto que Paris Saint-Germain y Bayern Munich son dos de los equipos de Europa con mayor artillería ofensiva. Ambos clubes dieron gran muestra de su potencial en la ida, gracias a un marcador de 5-4.

Luis Díaz, Michael Olise, Ousmane Dembélé fueron algunos de los delanteros que anotaron partidos de gran importancia para el marcador de este encuentro.

Sin embargo, todo queda abierto para el próximo partido, que tendrá lugar en el Allianz Arena del Bayern Munich, que definirá al segundo clasificado a la gran final de este torneo.

El Arsenal logró su cupo a este encuentro definitivo, y ya espera rival, con lo que será su segunda final en la historia.

Por un lado, el PSG enfrentará este partido tras haber empatado ante el Lorient por la liga de Francia el pasado 2 de mayo. Mientras que el Bayern Munich jugará la semifinal tras haber igualado a 3 ante el Heidenheim el mismo día que el PSG.

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Si desea disfrutar de este encuentro, les contamos que tendrá lugar el próximo 5 de mayo, a partir de las 2:00 p.m. de Colombia.

Su transmisión puede ser disfrutada a través de las señales de ESPN o Disney+. Además de con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.

¿Cuándo se jugará la final?

Luego de que se confirmen los finalistas, la expectativa por la final será total. Si usted no quiere perdersela les contamos que este encuentro definitorio será el 30 de mayo, a las 11:00 de la mañana en Colombia.

Sin lugar a dudas, será un partido absolutamente imperdible que coronará al nuevo rey del fútbol europeo.