¿Cuáles son las aplicaciones que pueden espiar la información de su celular? Tenga cuidado

Todos los días salen nuevas apps que están disponibles en las tiendas de aplicaciones con el fin de facilitar o entretener la vida de las personas. Pero hay algunas que pueden poner en riesgo su seguridad, así que debe tener mucho cuidado si no quiere que se filtre su información privada, sin que usted se de cuenta.

En caso de que tenga alguna sospecha de que hay alguna aplicación que está accediendo a su información personal, en esta oportunidad le mostramos cuáles son las señales que pueden mostrar que algunas apps estarían robando sus datos. Además, le damos algunos consejos con el fin de que pueda proteger sus datos personales y todo lo que usted quiere proteger en su dispositivo móvil.

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¿Cuáles son las aplicaciones que pueden espiar la información de su celular?

Cuando las personas suelen descargar aplicaciones, en algunas oportunidades usted suele otorgar unos permisos sin siquiera darse cuenta. Muchas veces, algunas relacionadas con fotografía, le pueden pedir acceso a todas las fotografías que tiene en su dispositivo móvil y hasta datos de sus tarjetas, que lo podrían poner en riesgo.

Si al usar una aplicación, usted siente que está usando un poco más de datos de lo normal o batería en segundo plano, puede que esté usando algunas funciones adicionales en donde su información se podría ver en riesgo. Por eso, es importante vigilar que el consumo de la carga, como el de los datos móviles, sea normal.

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No descargue aplicaciones de otras tiendas diferentes a las que tienen disponibles su celular, ya sea Google Play en el sistema Android o App Store en la tienda de iOS. En ocasiones, este tipo de apps piratas pueden poner en riesgo su información: nombre, celular, cédula y otros datos que lo dejarían en manos de ciberdelincuentes.

Por último, verifique todos los permisos que les otorga a cada una de las aplicaciones, que siempre sus datos personales, fotografías, contraseñas, estén a salvo. Además, antes de hacer un pago por una app, verifique el precio y el tiempo de suscripción para no caer en engaños.