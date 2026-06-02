El disco de rock que marcó la década de los ’80’s: redefinió la música por completo

El rock es uno de los géneros más profundos y destacados en la historia de la música. Este icónico estilo ha enamorado a miles de personas, sobre todo por éxitos que han marcado época para la vida de todos sus fanáticos.

Varias bandas han dejado un legado de forma inigualable, sobre todo por la presencia de canciones o álbumes absolutamente sorprendentes y exitosos.

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Muchas canciones y discos han sido capaces de quedar en lo más alto de la industria. Sin embargo, en el apartado de los álbumes hay uno que de forma puntual sorprendió a muchos en la década de los ’80’s, al punto de redefinir la música.

El disco de rock de los ’80’s que redefinió la música

El rock ha logrado sorprender al público varias veces a lo largo de su trayectoria como género. Varios éxitos han encantado a los fanáticos, y de hecho han llegado a redefinir la música de forma total.

Muchos de ellos se han repartido en el último tiempo, con notoriedad incluso en la actualidad. No obstante, una de las épocas más resaltantes fueron los ’80’s.

Para aquella década brillaron varias producciones, sobre todo con bandas inigualables. Aun así, hay una que superó a las demás de manera resaltante, al punto de llegar a redefinir la música.

Esta fue, nada más y nada menos que, el ‘Appetite for Destruction’ de Guns N’ Roses. Este disco salió en 1987, y se trató del álbum debut de la banda de los revólver y las rosas.

Claramente este disco quedó para la historia, sobre todo por la presencia de canciones como ‘Welcome to the Jungle’ o ‘Paradise City’, sin contar, por supuesto, ‘Sweet Child O’ Mine’.

Gracias a estos ‘tracks’, el disco llegó a ser totalmente inolvidable. Aun así, hay un aspecto especial que tuvo este álbum que hizo que llegara a redefinir la música.

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Este álbum se convirtió en el disco debut más vendido de la historia de la industria, lo que demostró que una banda podía llegar al estrellato en solo 1 disco.

Su alcance fue de más de 35 millones de copias, y logró encantar a los fanáticos gracias a las canciones mencionadas, y ‘tracks’ inesperados como ‘Anything Goes’, ‘Think About You’ o ‘It’s so Easy’.

Indudablemente, este disco marcó época en toda la década de los ’80’s, y es testimonio directo del enorme legado de Guns N’ Roses.