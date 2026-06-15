Partidos del 16 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026: debutan Messi, Mbappé y Haaland

Sigue la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el entretenimiento total para los amantes del fútbol a nivel internacional. Este torneo ha dejado partido llenos de emoción, y resultados inesperados para todos los fanáticos del balompié.

Varias de las figuras de esta competencia ya han debutado, mientras que algunas otras aun esperan por su turno en la continuidad de este gran torneo.

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Uno de ellos es justamente Lionel Messi, quien debutará con Argentina en la jornada del 16 de junio. Para que no se pierda este, y lo que serán más partidos brillantes, aquí les tenemos toda la programación.

Partidos del 16 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El próximo martes el máximo torneo de selecciones FIFA prepara una jornada imperdible. Grandes equipos jugarán por todo lo alto, con la ambición de empezar con el pie derecho su camino en el gran torneo.

Uno de ellos será Argentina. El campeón defensor buscará imponerse desde el inicio, y lo buscará contra Argelia, primer rival que tendrá en la fase de grupos.

Del mismo modo, Francia también hará su gran debut en el torneo, con lo que será un gran choque ante la Senegal de Sadio Mané. Este cotejo marcará el inicio de la competencia para grandes figuras, como es el caso de Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, y varios más en la cancha.

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Por último, otra de las figuras que debutará durante la jornada de este martes 16 de junio, es Erling Haaland. El gigante noruego se medirá a Irak, buscando su primer gol en Copa Mundial, con lo que será su gran debut en estas citas.

La programación de los encuentros del próximo martes 16 de junio se plantea de la siguiente manera en Colombia:

Francia vs Senegal – 2:00 p.m. – DSports, WinSports

Irak vs Noruega – 5:00 p.m. – DSports, WinSports

Argentina vs Argelia – 8:00 p.m. – DSports, Gol Caracol, Canal RCN y Disney+

Austria vs Jordania – 11:00 p.m. – DSports

En el caso de Colombia, les recordamos que el gran inicio de esta competencia para la ‘tricolor’ será frente a Uzbekistán, en un choque que tendrá lugar el próximo 17 de junio. Esa misma fecha también marcará el debut de Cristiano Ronaldo con el combinado de Portugal.