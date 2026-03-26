El álbum de The Rolling Stones que logró cambiar la historia de AC/DC ¿Por qué?

Las bandas de rock han hecho historia en la industria musical, por lo que aquellas que sin duda fueron pioneras dejaron todo un “manual” para lo que sería el comienzo de las otras agrupaciones. Este habría sido el caso de AC/DC que, según han informado varios expertos, en algunas oportunidades escucharon a la banda Rolling Stones con el fin de aprender un poco de sus ritmos, pero también seguir con su legado.

Sin duda, las dos fueron unas agrupaciones que hicieron que el rock se convirtiera en el mejor protagonista en diferentes emisoras, donde sus canciones se posicionaron en el primer lugar. Pero no solo eso, sino que con todo lo aprendido, AC/DC aún sigue llenando varios escenarios y sus canciones han acompañado importantes producciones.

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¿Por qué Rolling Stones fue importante en la carrera de AC/DC?

El álbum debut de The Rolling Stones sin duda marcó todo lo que vendría de ahí en adelante para otras agrupaciones de rock, en especial para AC/DC, quienes sintieron que esto cambió su forma de sentir la música. Según han mencionado varios expertos, cercanos a la historia de los dos artistas, los rockeros decidieron seguir este ejemplo para poder empezar a implementar todo lo que serían sus sonidos, un estilo diferente y la actitud en los escenarios.

En 1964 se escuchó el primer álbum de The Rolling Stones; para ese momento, Angus Young y Malcolm Young, fundadores de AC/DC, decidieron tomar algunos momentos importantes de las canciones para definir todo lo que vendría. De hecho, algunos mencionan que estas canciones se escucharon en varios de los primeros ensayos, con el fin de empezar a construir todo lo que sería la agrupación.

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Para ese momento, la idea de AC/DC fue poder versionar y emular a los referentes que ellos consideraban importantes. Así que decidieron empezar a interpretar algunas de estas canciones, interpretar las canciones de estos artistas, seguir con sus ejemplos, para después hacer lo suyo, asegurando que todo era desde la admiración.

Debido a todo esto, muchos artistas de rock reconocieron estas canciones y el álbum en general como ‘la biblia’ de lo que sería un ejemplo que iban a seguir las agrupaciones que se iban a fundar en los próximos años.