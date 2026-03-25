Solos de guitarra que cambiaron los sonidos de rock; Metallica y AC/DC fueron pioneros

El rock no deja de sorprender a sus fans, pues todos los días salen nuevas bandas que buscan ayudar a los seguidores a entender un poco más sobre esta música, siguiendo el legado de importantes agrupaciones. Por eso, hay solos de guitarra que marcaron a varias generaciones, no solo por todo lo que significaban, sino por la recordación que tuvieron durante años a canciones muy específicas.

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Aunque a lo largo del tiempo, varias bandas lograron posicionarse como las mejores, algunas sin duda, lograron destacar por unos sonidos y solos que hicieron que todos se acordaran de ellos. Pero no solo eso, sino que con el sonido de un solo instrumento, lograban que todos sus fans de inmediato, supieran que venía un éxito de ellos.

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El medio de comunicación Indiehoy dio a conocer cuáles son esos solos de rock que sin duda lograron posicionarse entre los mejores. Pero no solo eso, sino que llevaron a las bandas a ser referentes internacionales.

Los mejores solos en la historia del rock

Smells Like Teen Spirit – Nirvana: El cantante Dave Grohl en varias oportunidades aseguró que Kurt Cobain era uno de los mejores con la guitarra y sabía perfectamente como tocar en cada canción. Por eso, logró hacer una melodía en este sencillo que subió el nivel del éxito, al convertirla en una de las más populares en todo lo relacionado con el rock, con sonidos muy suaves.

Highway to hell – AC/DC: Malcolm Young sin duda se convirtió en el gran maestro de los solos en todo el mundo, pues en varios momentos hacía riffs en el escenario que sorprendían a todos, pero también los enamoraba un poco más de su música. En ocasiones, Brian Johnson mencionó en varias oportunidades que esto era un viaje por las emociones, en donde todos, sin importar sus gustos, iban a sentir agrado por ella.

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Nothing Else Matters – Metallica: Lars Ulrich mencionó en varias oportunidades que esta canción para ellos era una despedida a sus familiares fallecidos, así que su letra, pero también sus sonidos que era un poco melancólicos, lograron captar la atención de todos sus seguidores. Así que pasó de ser un metal pesado, a tener un significado diferente que con sus solos, logró tener un significado más especial en sus fans.