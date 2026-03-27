El festival rock al parque es uno de los eventos con mejor acogida en el país, cada año, cientos de personas viajan hasta la capital con el fin de ver a su banda favorita en uno de los escenarios más grandes de la ciudad. En este 2026, el evento va a celebrar sus 30 años, con un show imperdible que promete tener varios artistas nacionales e internacionales invitados con entrada completamente GRATIS.

Durante el pasado jueves 26 de marzo del 2026 se dieron a conocer cuáles son las fechas oficiales de los festivales al parque que se van a realizar en los próximos meses. Uno de los que más se destaca es Rock al Parque, uno de los eventos de rock gratuitos más grandes que se realiza en América Latina cada año.

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¿Cuándo se va a celebrar Rock al parque 2026?

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) dio a conocer que este año, Rock al Parque se va a realizar el próximo 10, 11 y 12 de octubre del 2026 en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. En esta oportunidad, será un evento especial, en donde van a celebrar 30 años de uno de los eventos más relevantes que lleva mucho tiempo mostrando a artistas emergentes que quieren dar a conocer todo su talento en ele escenario.

Para esta edición, el lema es “30 años, 30 ediciones estremeciendo a Bogotá”, haciendo énfasis a todos los artistas que han pasado por el escenario y a la primera edición del festival en 1995. Desde entonces, bandas como Juanes, Los Auténticos Decadentes, Babasónicos, Manu Chao, entre otros.

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Aunque no hay mucha información sobre los artistas que van a estar en esta nueva edición del evento, se dice que el concierto contaría con la presencia de icónicas bandas y artistas contemporáneos que tienen una propuesta diferente.

Por eso, quieren hacer historia logrando un nuevo récord en asistencia y consolidando a Rock al Parque como uno de los festivales más exitosos de la ciudad. Solo en el 2025, entre todos los festivales al parque, se contó con la participación de más de 660 mil asistentes y más de 192 agrupaciones estuvieron en los escenarios.