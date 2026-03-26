Así quedaron los precios para ver a Millonarios en la Sudamericana; ¿Cuándo salen a la venta?

La Copa Sudamericana es el segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica. En esta competición participan equipos de los distintas países miembros de la CONMEBOL, quienes buscan quedarse con el título y consolidarse como uno de los mejores del continente.

El campeón de este prestigioso certamen no solo obtiene reconocimiento internacional, sino que también asegura su participación directa en la siguiente edición del torneo, además de otros beneficios deportivos. Por su parte, la fase de grupos ya quedó definida de la siguiente manera en dónde dos de los equipos colombianos lograron clasificar:

Tras la clasificación de Millonarios FC a la siguiente fase, el club ya habilitó en su página oficial los precios para quienes deseen acompañar al equipo en sus próximos compromisos. La boletería contará con tres tipos de tarifas: para abonados antiguos, abonados nuevos y público general.

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El abono incluye los tres partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en los que Millonarios oficiará como local. Es importante tener en cuenta que este paquete no contempla encuentros posteriores a esta instancia del torneo.

Por su parte, los abonados antiguos tendrán prioridad para asegurar su lugar. Podrán renovar su abono desde el miércoles 25 de marzo de 2026 hasta el jueves 9 de abril de 2026 al mediodía, garantizando así su puesto en el estadio para apoyar al equipo durante esta fase.

Abonados antiguos:

Abonados nuevos:

Para quienes deseen asistir a partidos específicos sin adquirir el abono, la boletería individual estará disponible a partir del 9 de abril de 2026 desde las 2:00 p. m. En ese momento se habilitarán las sillas que no fueron renovadas por los abonados, las cuales saldrán a la venta para el público general. Las entradas podrán adquirirse hasta el día del primer partido en el que Millonarios FC oficie como local.

Cabe resaltar que la final de la Copa Sudamericana se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla, un escenario que genera gran expectativa entre los aficionados. Se espera que alguno de los equipos colombianos logre avanzar hasta esta instancia definitiva, lo que permitiría a los hinchas vivir una final internacional desde casa.

Escrito por: Karol Stefania Torres Otálora