The Strokes, Goo Goo Dolls, The Offspring y más estarán en un mismo festival de rock ¿Cuál?: cartel completo

Los amantes del rock se preparan para lo que será un nuevo festival en este 2026. Este legendario género ya ha unido a miles de personas alrededor del mundo, en eventos imperdibles durante el inicio de este año.

Festivales como el Lollapalooza, el Festival Estéreo Picnic o el Asunciónico han logrado crear carteles imperdibles, con la presencia de bandas absolutamente legendarias en shows inolvidables.

Más noticias: No es de Metallica: Canción de rock que expertos consideran “una obra maestra”; dura 20 minutos

De hecho, en septiembre de este año habrá otro evento que estremecerá el mundo del rock, y reunirá a miles de fanáticos con la presencia de bandas históricas. Para que no se pierda ninguno de los detalles, aquí se lo contamos.

Festival de rock tendrá a The Strokes, Goo Goo Dolls y más

¿Alguna vez imaginó ver en una misma cartelera a bandas tan grandes como The Strokes, The Offspring o Goo Goo Dolls? Esto puede parecer un sueño, pero por fin se convertirá en una realidad.

Esto sucederá gracias al Sea.Hear.Now Festival, un evento brillante que tendrá lugar en Nueva Jersey en septiembre de este año. Esta cita imperdible contará con la presencia de agrupaciones históricas como The Offspring, Fontaines D.C., y más artistas brillantes.

Más noticias: Los cinco conciertos de rock imperdibles de este 2026 en el mundo; Metallica entre ellos

Este evento se dividirá en dos fechas comprendidas entre el 19 y el 20 de septiembre, y el cartel está presentado al completo de la siguiente manera:

19 de septiembre: Mumford & Sons, The Offspring, Chaka Khan, The War on Drugs, The All-American Rejects, Shaggy, Men At Work, Susanna Hoffs, Fitz and the Tantrums, Tom Odell, 54 Ultra, Anders Osborne, Steph Strings, Nat Myers y Jarod Clemons.

20 de septiembre: The Strokes, Goo Goo Dolls, Fontaines D.C., Moby, Pixies, Ziggy Marley, Kim Gordon, Ben Howard, Flipturn, Die Spitz, Alice Phoebe Lou, Makua, King Stingray, Blaise y Status Green.

Si desea asistir a este festival, les contamos que se llevará a cabo en el Asbury Park de Nueva Jersey. En lo referente a la boletería, los precios son los siguientes:

2 días (General): 309 dólares

2 días (VIP): 850 dólares

2 días (Platino): 2550 dólares

2 días (Ultimate): 11.500 dólares

1 día (General): 180 dólares

1 día (VIP): 559 dólares

1 día (Platino): 1520 dólares

Cada uno de los detalles de esta boletería y el festival pueden ser encontrados en su página web oficial.