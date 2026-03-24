AC/DC hizo un ‘pogo’ inigualable en Argentina: así fue el histórico show de la banda en Sudamérica

AC/DC, una de las bandaAC/DC, una de las bandas más grandes de todo el rock, escribió una nueva página para la historia el pasado 23 de marzo. Después de mucha espera, la icónica banda se presentó en Argentina, donde dejó varios momentos brillantes.

Aunque esta banda lamentablemente no visitó Colombia en estea ocasión, los liderados por Angus Young dijeron presente en el continente, y esta fue una de sus paradas.

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Como suele ser costumbre, Argentina vivió ‘pogos’ legendarios con esta banda en el que, para muchos, fue uno de los mejores conciertos en la historia del continente.

Los mejores momentos del show de AC/DC en Argentina

Sin lugar a dudas, AC/DC es una de las agrupaciones con mayor cantidad de años de trayectoria. Miles de personas han disfrutado de la música de esta banda, por lo que su vibra es reconocida alrededor de todo el mundo.

Muchos amantes del rock sueñan con poder asistir a un show de esta banda, y una gran multitud pudo cumplirlo en Argentina el pasado 23 de marzo.

Como parte de su ‘Power Up Tour’, AC/DC se presentó desde el icónico Estadio Monumental de River Plate, ante un lleno total que soñó con vivir una noche al más puro estilo de la banda.

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Este concierto se vivió por todo lo alto, y como es costumbre, el público argentino no decepcionó, varios videos se hicieron virales en redes sociales, donde se pudo ver que AC/DC armó un pogo inigualable en este show. Si no los has visto, aquí les tenemos los mejores videos de esta icónica presentación.

AC/DC returned to the historic River Plate Stadium in Buenos Aires tonight, and it didn’t disappoint!



The Argentinian crowds are legendary! pic.twitter.com/6EFmiyeiH7 — Jon Alba (@JonAlba) March 24, 2026

I'm on the highway to hell… pic.twitter.com/QCkWEaYBNS — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) March 24, 2026

Es gracioso que los que critican son los que menos saben. Se salto en el momento que se debia saltar. Estos pretendian que el pogo explote en la intro de Thunderstruck jajaja, ni en el 2009 fue asi, es mas, ves el video y fue muy parecido a lo de hoy.pic.twitter.com/7WenyzhEbW https://t.co/dvGaIL9LA0 — Tute (@tutesarquis1) March 24, 2026

Gracias Angus por darlo todo. Podrías estar en tu casa y nadie podría reprocharte nada. El último héroe analógico del rock pic.twitter.com/fJwJJiBYaC — El Gallo 🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@rock_pix) March 24, 2026

Indudablemente, el 23 de marzo de 2026 quedará en la memoria de miles de fanáticos de AC/DC por lo que fue un show histórico en suelo argentino, y que tendrá segundo round el próximo 27 de este mismo mes.