El fuerte temblor que se presentó el pasado lunes 10 de agosto en Colombia dejó a varias zonas del país con fuertes afectaciones. Aunque en Bogotá no se presenciaron mayores daños, la Dimayor y la Conmebol tomaron la decisión de cancelar todos los encuentros deportivos que estaban programados para los próximos días, esto con el fin de que las autoridades y organismos de ayuda se concentren 100% en las personas afectadas.

Uno de los encuentros que fue aplazado fue el partido por la Copa Sudamericana entre Santa Fe vs. River Plate. Los dos equipos estaban listos para luchar por un cupo a la siguiente ronda del torneo y llevaban días entrenando para lo que sería este juego que se realizaría en el Estadio El Campín de Bogotá junto a cientos de personas.

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¿Dónde y cuándo se podría jugar el partido de Santa Fe vs. River por Copa Sudamericana?

Según dieron a conocer tanto la Dimayor como la Conmebol, durante esta semana no habrá partidos por respeto a toda la situación que se está viviendo en el territorio nacional. La próxima semana, volverían a la programación habitual y se conocerían las nuevas fechas en las que van a jugar los próximos encuentros deportivos.

Hace unas horas, medios internacionales aseguraron que el partido entre Independiente Santa Fe y River Plate se podría jugar fuera del país, esto teniendo en cuenta la situación de Colombia. Incluso, mencionaron que entre las opciones estaba poder jugar en Lima, Quito o Miami, donde estarían listos para recibir este encuentro.

Ante esto, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, negó toda esta información y aseguró que por ahora esto no se le ha comunicado. Incluso, expertos ya revisaron el Estadio El Campín de Bogotá, en donde, por fortuna, no hay fallas en ninguna de las estructuras.

Esto quiere decir que es un espacio seguro que cumple con todas las condiciones para que se pueda realizar el juego sin problema. Así lo mencionó Méndez en conversaciones con ‘La página millonaria’, en donde confirmó que el estadio no tiene ninguna falla y no se vio afectado pese al fuerte temblor del pasado lunes 10 de agosto.

Comunicado oficial ✍️ Informamos a nuestros hinchas, medios de comunacion y público en general que: En atención al terremoto sufrido hoy en nuestro país, el partido por la ida de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana ante River Plate fue suspendido. Anunciaremos una… pic.twitter.com/8DAUhRU7e2 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 10, 2026

“Nosotros dijimos que teníamos que estar esperando lo que la Conmebol determinara; así lo determinó la Conmebol, lo acatamos, lo aceptamos. Para el país esto es bueno, porque el dolor es grande; salir a jugar fuera del país es imposible… El estadio fue revisado dos veces el día de hoy y creo que no hay ningún problema; jugamos cuando la Conmebol lo desee”, aseguró el presidente de Santa Fe.

Por ahora, no han dado a conocer la fecha oficial, pero se espera que el juego entre Santa Fe vs. River Plate sea la próxima semana en el Estadio El Campín de Bogotá. Sobre la hora y la fecha exacta, se tendrá que esperar la confirmación oficial de la Conmebol.