DIMAYOR rectifica y anuncia otra suspensión del FPC por temblor en Colombia: ¿Cuándo volverán a haber partidos?

La Dimayor ha producido un sinfín de novedades en las últimas horas. El ente que rige el balompié en Colombia se ha sumado a la atención en el país, a causa del fuerte temblor que sacudió a Colombia durante este 10 de agosto.

Luego de este sismo de magnitud de 7.4, el país ha unido fuerzas para socorrer a las regiones más afectadas. Ante esto, el fútbol se convirtió en un tema secundario, y así lo ha comunicado la Dimayor.

Tras revelar en un principio que la jornada de balompié quedaba suspendida este 10 de agosto, esta institución rectificó y anunció un aplazamiento más extenso del fútbol en el país, y aquí les contamos hasta cuando será.

DIMAYOR rectifica y anuncia nueva suspensión del FPC por temblor en Colombia

En las primeras horas después del temblor en Colombia, la Dimayor fue una de las primeras instituciones en tomar decisiones en el país. Ante este hecho inesperado, este ente decidió que los partidos de fútbol pautados para este 10 de agosto fueran aplazados.

Inicialmente, la decisión indicaba que el FPC se retomara el próximo 11 de agosto, con partidos clave, como el choque entre Millonarios e Independiente Medellín.

Sin embargo, con el paso de las horas se ha conocido que el alcance de esta tragedia ha sido mayor de lo esperado. Por ello, la Dimayor ha corregido su decisión inicial y ha optado por anunciar una nueva suspensión.

A través de un comunicado oficial, esta institución reveló que el fútbol pasa a un segundo plano por este hecho, y por ello, no habrá acción del balompié durante esta semana en Colombia.

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Los equipos de fútbol en el país centrarán sus fuerzas en contribuir para disminuir el impacto de esta tragedia. Por ende, el campo tendrá una pequeña pausa.

¿Cuándo volverán a haber partidos?

Por ahora se desconoce con exactitud cuando volverán a haber encuentros en el balompié nacional. La Dimayor aun no ha revelado una reprogramación oficial.

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Sin embargo, se espera que en un principio, la acción vuelva a comenzar a partir de la próxima semana. Cabe aclarar que aquellos equipos colombianos que deben ver acción en torneos continentales aun no conocen si sus partidos se llevarán a cabo.

Uno de estos casos es el de Independiente Santa Fe, que tiene agendado medirse a River Plate por Copa Sudamericana. Se espera que la Conmebol tome un posicionamento oficial al respecto.