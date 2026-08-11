Después de que en Colombia se registrara un fuerte temblor el pasado lunes 10 de agosto del 2026 y segundos antes de que se diera el fuerte movimiento, algunas personas recibieron una alerta en su celular relacionada con el sismo. Por eso, varias personas se han preguntado sobre cuáles son las mejores aplicaciones para poder estar alertas ante un sismo y recibir un aviso.

Hay que tener en cuenta que hay algunos celulares Android en donde esta función viene con el celular completamente GRATIS. Solo debe activar la función en el dispositivo en la zona de configuraciones y notificaciones de emergencia.

Leer más: Se presentaron nuevos temblores en Colombia en la mañana de este martes; así puede revisar zonas afectadas

¿Cuáles son las mejores aplicaciones para recibir alertas durante un temblor?

En caso de que su celular no cuente con la opción de alertas de temblor, le presentamos usa serie de herramientas que puede descargar en su dispositivo con el fin de recibir notificaciones en tiempo real de posibles sismos cerca de su ubicación. Sin embargo, es importante aclarar que estas apps no van a predecir el temblor, solo le van a avisar a los usuarios algunos segundos antes de que se de el fuerte movimiento de la tierra.

My Earthquake Network: Es una aplicación disponible para los dispositivos Apple y Android, usted solo debe activar su ubicación, para que la aplicación pueda identificar donde se encuentra y así emitir una alerta en caso de temblor. Las notificaciones se envían en tiempo real y detecta todos los movimientos que puedan estar sucediendo en el país o ciudad, informando cuándo debe buscar un refugio seguro.

Seguir leyendo: Página oficial para reportar personas desaparecidas tras el temblor en Colombia

Earthquake: La aplicación está disponible para todos los sistemas operativos, le puede dar una alerta anticipada de que el temblor esta a punto de suceder. Utiliza varias redes sísmicas internacionales para que por medio de su ubicación, pueda dar detalles del movimiento y la magnitud de este.

Estas son las dos aplicaciones que tienen mejor puntuación, así que son las más recomendadas por los usuarios y los expertos. Recuerde que no hay ninguna aplicación o persona que pueda predecir un terremoto, así solo puede hacer uso de estas herramientas para estar alerta ante los movimientos de la tierra.