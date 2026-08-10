¿Independiente Santa Fe vs River Plate se jugará? CONMEBOL tomó decisión definitiva sobre el partido

Independiente Santa Fe se preparaba durante esta semana para un choque imperdible ante River Plate. Ambos colosos del continente son parte de un partido clave por la Copa Sudamericana, pero todo indicaría que este encuentro no tendrá lugar.

Luego del grave temblor vivido en Colombia este 10 de agosto, la alerta es total. El pueblo colombiano se ha estremecido ante esta tragedia, y el fútbol ha pasado a un segundo plano.

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Ante esto, miles de fanáticos esperan un pronunciamento oficial de CONMEBOL al respecto. Aunque este no se ha dado, esta confederación ya habría tomado una decisión definitiva, y aquí les contamos de cual se trata.

¿Independiente Santa Fe vs River Plate se jugará?

El temblor de 7.4 de este 10 de agosto ha estremecido a todo el pueblo en Colombia. Miles de personas se han preocupado por esta tragedia que ha preocupado al país por completo, lo que ha puesto la seguridad como elemento principal de atención.

El balompié ha pasado a un segundo plano, lo que ha quedado claro con varias decisiones, como la de la Dimayor de suspender todos los partidos del fútbol en Colombia durante esta semana.

Aun así, hay equipos que tienen compromisos internacionales, como es el caso de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima.

En el caso del equipo capitalino, este club debía medirse a River Plate por la Copa Sudamericana, en una fase eliminatoria de gran importancia.

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La CONMEBOL no había definido una postura respecto a este encuentro. Aunque, la confederación ya habría tomado una decisión definitiva para el desarrollo de este partido que estaba agendado para esta semana de agosto.

Según reveló Independiente Santa Fe en sus redes sociales, este partido queda aplazado, a causa del terremoto en Colombia. Esta decisión también se extendería al partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por Copa Libertadores.

Por ahora no se conoce con exactitud cuando se llevarían a cabo estos encuentros. De hecho, la CONMEBOL aun no ha revelado su comunicado oficial al respecto.

No obstante, los fanáticos confían en que las condiciones puedan mejorar próximamente en el país, y que Colombia pueda volver a la normalidad luego de esta tragedia vivida en la nación.