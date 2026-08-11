Lista de cursos de programación en el SENA gratis: Requisitos y pasos para la inscripción

La programación se ha convertido en uno de los campos de investigación de mayor interés en el último tiempo. Miles de personas han aprovechado a estudiar este mundo, gracias al gran crecimiento de la tecnología en el último tiempo.

Muchas personas, tanto en Colombia, como en el resto del mundo han aprovechado para estudiar esta área, gracias a varias oportunidades.

En Colombia de manera puntual, existen varios cursos de este campo, especialmente gracias al SENA, una institución donde se pueden ver distintas áreas de aprendizaje.

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Si no las conoce pero necesita saber que cursos puede disfrutar en la programación, aquí les contamos cuales son, y como puede acceder a ellos.

Lista de cursos de programación en el SENA gratis

En el SENA existen una cantidad enorme de áreas de aprendizaje de forma gratuita. Esta institución se ha convertido en uno de los campos de conocimiento más grandes de la nación, a partir de la variedad de opciones que ofrece.

Claramente la programación es uno de ellos. Aquí les contamos cuales son los cursos que ofrece el SENA en su plataforma:

Algoritmo de agrupamiento no supervisado K-Means con Python Análisis exploratorio de datos en Python Análisis para el desarrollo móvil con App Inventor Conceptualización del lenguaje de programación C++ Construcción de bases de datos con MySQL Desarrollo backend con Node.js y MongoDB Desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, manejo de eventos, clases y objetos: Java Desarrollo de aplicaciones con manejo de datos en la memoria: Java Desarrollo de applets/aplicaciones con uso de base de datos, redes, servlets y multimedia Desarrollo web con PHP Despliegue de aplicaciones y servicios en contenedores Docker Diseño web con Adobe Dreamweaver Estructura del lenguaje de programación C++ (Nivel I) Generación de códigos de software con inteligencia artificial Gestión de datos en modelos de inteligencia artificial Implementación de bases de datos NoSQL Limpieza y transformación de datos con Python Metodología de la programación de sistemas informáticos Módulos, estructura de almacenamiento y POO utilizando el lenguaje de programación C++ (Nivel II) Principios del análisis y diseño orientado a objetos, utilizando el estándar UML Transformación de datos en modelos de inteligencia artificial Uso de clases, objetos, métodos y archivos secuenciales en POO con lenguaje de programación C++ (Nivel III) Variables y estructuras de control en la programación orientada a objetos: Java Variables y estructuras de control en Python

Requisitos y pasos de inscripción

En caso de que quiera disfrutar de alguno de estos cursos, debe seguir una serie de requisitos y pasos sencillos de inscripción.

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Usualmente para este tipo de cursos se suelen tener en cuenta los siguientes requisitos:

Documento de identidad

Educación básica o media

Resultados ICFES

Cada uno de estos pueden verse modificados de acuerdo al curso al que desee optar. Estos parámetros pueden ser encontrados en la plataforma oficial de Sofia Plus.

Para ingresar a dichos cursos deberá registrarse en la plataforma mencionada, elegir la unidad de estudio a la que desea optar, y conocer allí los datos y elementos que requerirá.