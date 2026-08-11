Se presentaron nuevos temblores en Colombia en la mañana de este martes; así puede revisar zonas afectadas

Colombia está pasando por un momento que enluta a todo el territorio nacional, pues en la mañana del pasado lunes 10 de agosto se presentó un fuerte temblor que afectó a varias regiones del país. Desde entonces, las autoridades y organismos de socorro han llegado hasta Cali, Quibdó, Armenia, Pereira, Manizales y otros lugares con el fin de poder ayudar a aquellas personas que más lo necesitan.

Aunque el movimiento telúrico de mayor magnitud fue el de 7.4 que se presentó a las 7:30 a.m. del pasado martes, desde entonces se han presentado algunas réplicas. Según dio a conocer el Servicio Geológico Colombiano, durante la noche también se presentaron algunos temblores que, pese a ser de una magnitud más baja, prenden las alarmas para que las personas se puedan resguardar en un lugar seguro.

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Se presentan nuevos temblores en Colombia ¿Dónde y cuándo?

Según han manifestado los expertos en el tema y las autoridades en Colombia, es imposible poder predecir un temblor en cualquier lugar del mundo, así que toda la información que circula en redes sociales sobre la fecha y hora en la que se presentaría una réplica sería completamente falsa. Por lo que la única manera de mantenerse informado es usando las redes sociales oficiales de las autoridades, organismos de socorro y, en especial, el Servicio Geológico Colombiano, donde reportan cualquier nuevo movimiento de la tierra.

En la noche del martes se presentaron varias réplicas del temblor en el Chocó, el epicentro del sismo en Colombia; una de ellas fue de 2.6 y otra de 2.8. Mientras que en la madrugada de este martes 11 de agosto, las personas lograron sentir otros tres, uno de 3.8, otro de 3.0 y finalmente uno de 3.2.

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Aunque por ahora no se reportan nuevos daños, las autoridades sí han informado que es importante que las personas en las zonas afectadas puedan refugiarse en un lugar seguro. Además, mencionan que, en caso de que su vivienda hubiera sufrido fallas estructurales, es mejor que un experto evalúe los daños antes de que usted pueda hacer su retorno a casa.

También, puede encender las notificaciones sísmicas en su celular en dispositivos Android y en iOS, donde le van a informar sobre cualquier nuevo movimiento telúrico que se pueda registrar en el país y las zonas que se podrían afectar por nuevas replicas.