Tabla de reclasificación: ¿Cuántos cupos hay para la Libertadores y Sudamericana 2027? Asi va

La Liga BetPlay ha vivido grandes emociones durante el inicio del 2026-II. Este nuevo semestre ha presentado a grandes equipos, quienes han dejado todo sobre la cancha para convertirse en el nuevo rey del fútbol en Colombia.

Este torneo ha presentado partidos importante que han presentado los primeros movimientos en la tabla general. Sin embargo, algunos equipos también ponen ojo en la tabla de la reclasificación.

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En caso de que desconozca como es el panorama en dicha tabla, aquí les mostramos cual es el balance a HOY 10 de agosto.

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2026-II

Indudablemente, la Liga BetPlay 2026-II ha presentado un inicio lleno de emociones. Varios equipos se han convertido en grandes favoritos a alzar el trofeo.

Varios equipos han picado adelante con la ambición de poder conseguir tanto el trofeo del fútbol local, como también la clasificación a Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

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Para este último objetivo se tiene en cuenta la reclasificación. El panorama actual de dicha tabla es el siguiente:

Atl. Nacional – 58 puntos América – 46 puntos Tolima – 46 puntos Junior – 44 puntos Santa Fe – 39 puntos Once Caldas – 39 puntos Medellín – 35 puntos Pasto – 34 puntos Cali – 33 puntos Millonarios – 32 puntos Águilas D – 32 puntos Bucaramanga – 31 puntos Inter Bogotá – 31 puntos Llaneros – 29 puntos Fortaleza – 27 puntos Jaguares – 19 puntos Alianza – 18 puntos Cúcuta – 17 puntos Boyacá Chicó – 17 puntos Pereira – 11 puntos

En cuanto a los puestos a competencias internacionales, se recuerda que los primeros 2 que no hayan sido campeones en la Liga BetPlay 2026-II avanzan a Copa Libertadores. Por otro lado, a Copa Sudamericana avanzan los 3 mejores que no estén clasificados a la primera competencia de Conmebol.

Cabe recordar que a HOY 10 de agosto el fútbol colombiano entrará a una pausa de 1 semana, a causa del grave terremoto presentado en Colombia durante este lunes.

La Dimayor reveló que este torneo, al igual de las demás competencias del balompié nacional detendrán sus actividades, a causa de esta tragedia que ha tenido lugar en el país.

Por ahora se desconoce el día exacto en el que volverá este torneo, pero los clubes y sus representantes se enfocan en contribuir a la recuperación del país, luego del grave sismo ocurrido en la nación.