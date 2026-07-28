Dónde ver película ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito’ en español latino: Estreno HOY

‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito’ ha sido, sin lugar a dudas, una de las producciones más destacadas de los últimos años en la industria del anime. Esta película ha enamorado a miles de personas alrededor del mundo.

La historia de Tanjiro ha llenado de emociones y encanto a muchos fanáticos alrededor del mundo. La llegada de esta trama a la gran pantalla fue todo un éxito, tanto con ‘Mugen Train’ como con ‘Castillo Infinito’.

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Sin embargo, si usted aun no ha visto esta nueva película, y desea hacerlo desde la comodidad de su casa, les contamos que podrá hacerlo desde HOY 28 de julio, y aquí les revelamos donde podrá verlo.

¿Dónde ver película ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito’ en español latino?

Si usted es un fanático del anime, sabrá de sobra que ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito’ se ha convertido en uno de los grandes éxitos de esta industria. Miles de personas han disfrutado con esta trama y cada uno de sus detalles.

Tanjiro ha logrado entrar de forma profunda al corazón de los amantes del entretenimiento. Esto ha quedado demostrado de manera enorme con la película del arco del ‘Castillo Infinito’.

Esta es una de las 2 películas que marca el gran final de este anime, y por ello la emoción ha sido total. El éxito ha sido tal que esta película llegó a romper récords históricos en el cine.

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La recaudación total de esta película fue enorme, por lo que su llegada a las plataformas de ‘streaming’ ha tardado más de lo esperado. A pesar de esto, la larga antelación finaliza este 28 de julio.

Los amantes de este anime y de esta película podrán verla desde este 28 de julio en la comodidad de su hogar. Esto es posible a través de Crunchyroll.

Esta reconocida plataforma profundiza su catálogo con la llegada de una de las películas más exitosas y esperadas de los últimos años.

Sin lugar a dudas, esta película será una de las más brillantes de los próximos años, a la espera de la segunda arte de esta producción. Dicha película llegaría en el año 2027, con más emociones para los amantes de Tanjiro y la industria de la animación.