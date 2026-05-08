Esta es la fecha oficial del estreno de ‘Demon Slayer’ en formato físico; será una edición especial

Una de las producciones de anime más populares en la historia de esta industria es Demon Slayer-Kimetsu no Yaiba, que vieron millones de personas en todo el mundo. De hecho, lograron romper un récord en taquilla, debido a la gran cantidad de personas que llegaron a las salas de cine a ver esta historia. Por eso, la producción va a pasar de la pantalla grande a los televisores de todos sus fans, con una nueva edición física coleccionable, que van a poder tener pocos fans.

La historia nos habla sobre un momento especial que está viviendo la humanidad, en donde Muzan Kibutsuji cae en una de las trampas de matademonios. Tanjiro Kamado no puede ayudarlos, teniendo en cuenta que está atrapado en un laberinto que no logran superar, así que se vuelve algo muy peligroso, pero que deben luchar para destruir y así salvar a sus compañeros.

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Nuevamente, la cinta no decepciona, así que viene un momento cargado de acción, en donde hay muchas dudas y sorpresas a lo largo de la cinta. Pero lo más emocionante es que todo esto ahora se puede ver desde casa, con el fin de que los fans puedan captar todos los detalles de lo que en realidad pasa en este éxito de anime.

¿Cuál es la fecha oficial del estreno de ‘Demon Slayer’ en formato físico?

Hace unos días, se dio a conocer que la productora Aniplex tenía todo listo para lanzar oficialmente la nueva cinta Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito, la cual se espera que llegue al mercado el próximo 29 de julio del 2026. Por ahora, solo se conoce que esta edición se va a comercializar en Japón, donde es uno de los animes más populares que se han lanzado hasta el momento.

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Sin embargo, se espera que en las próximas semanas se den a conocer detalles sobre cómo se va a realizar la comercialización de esta película en formato físico a nivel internacional. Pero no hay fechas definitivas hasta ahora y se podría dar hasta después del lanzamiento en Japón.

La edición especial presenta una imagen en alta calidad, las pistas de las diferentes canciones que se presentan a lo largo de toda la película y una pieza que será una edición coleccionable de alto valor para los fans del anime en todo el mundo.