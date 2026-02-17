Prime video le gana los derechos a Crunchyroll y va a transmitir ‘Ghost in the Shell’ ¿Cuándo se estrena?

Sigue la pelea entre las plataformas de streaming para poder obtener los permisos de los mejores animes del año, que van a atraer a varios usuarios. En los últimos días, se dio a conocer que Prime Video ganó los derechos frente a Crunchyroll para poder transmitir la nueva temporada de ‘Ghost in the Shell’, una de las producciones más importantes y esperadas del nuevo año 2026.

Esta es una nueva producción que, para muchos, será una de las más populares de los últimos años. Hace unos días, en medio de una entrevista a un medio internacional, se dio a conocer que Prime Video sería la plataforma encargada de transmitir esta serie en su más reciente lanzamiento, emocionando así a todos los usuarios.

¿Cuándo se estrena ‘Ghost in the Shell’ en Prime Video?

Aunque en los últimos años Crunchyroll se ha quedado con los derechos de las producciones más importantes de anime, la idea es ir cambiando esto poco a poco con el paso de los años. Fue así como Prime Video decidió apostar para tener el lanzamiento exclusivo de esta nueva cinta que espera conquistar y atraer a nuevos televidentes.

En el mes de diciembre se dio a conocer el tráiler oficial del nuevo remake de esta serie y la historia de ciencia ficción sorprendió a todos sus fans, que están esperando su lanzamiento desde hace varios meses. Según dio a conocer la productora, Masamune Shirow, la nueva versión estaría lista en el verano de 2026, es decir, en el mes de julio.

El primer adelanto de este lanzamiento, tiene una duración de solo 30 segundos, en donde se puede ver mucha acción y una faceta totalmente diferente de esta serie, en donde Science SARU muestra las mejores escenas de ciencia ficción. Además, quieren mostrar algo totalmente diferente, dando mayor relevancia a un nuevo mundo de este anime en donde todo tiene color.

Por otro lado, ya en varias oportunidades la productora aseguró que esta será la adaptación más fiel que se ha presentado hasta el momento de la maga original de los años 90. Así que la expectativa respecto a lo que será este lanzamiento es bastante alta en todo el mundo.