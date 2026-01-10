Este es el anime más visto en Crunchyroll con puntuación perfecta; no es ‘Jujutsu Kaisen’

Cada vez son más las personas que se declaran amantes del anime, por lo que en la plataforma oficial, Crunchyroll, todos los días hay novedades en producciones que prometen captar la atención de todos los amantes de este género. Sin embargo, hay unos que logran una puntuación perfecta y hasta llegan a convertirse en los más vistos de los últimos días.

Por eso, a tan solo 10 días del primer mes del 2026, ya se dio a conocer cuál es el anime que podría marcar la diferencia a lo largo de este nuevo año. Pues es una cinta bastante novedosa, que sin duda llegó a marcar la diferencia en Crunchyroll.

Leer más: Estos fueron los 5 mejores animes del 2025, según la IA: puede verlos para cerrar el año

¿Cuál es el anime más visto en Crunchyroll?

Se trata de ‘Sentenced To Be A Hero’, un anime de fantasía oscura que logró atrapar la atención de cientos de personas en la plataforma. Incluso, ya muchos hablan de que este podría ser uno de los más vistos del año, pues tiene un puntaje casi que perfecto, en donde muchos resaltan detalles de todo lo que tiene esta historia.

El primer capítulo se estrenó el pasado tres de enero y desde entonces varias personas le han dado una oportunidad, quedando atrapados en una trama que se viene convirtiendo en un fenómeno viral, que tiene varios ganchos a lo largo de cada episodio. Es una de las últimas producciones que hizo Studio Kai, una de las productoras jóvenes que está tomando gran fuerza en los últimos años con sus cintas.

Seguir leyendo: El popular anime de acción que estrenará un remake en formato película en 2026

Han pasado tan solo siete días desde que dieron a conocer el primer episodio, que logró ser tendencia no solo en la plataforma, sino en general en redes sociales, pues todos estaban hablando de su trama, al punto de calificarla y dejarla como la mejor del mes. Cuenta con un puntaje de 4.9 y tiene más de 31 mil reproducciones en este corto tiempo, por lo que hay quienes dicen que a fin de mes podría llegar a superar el millón de vistas.

La historia habla de Xylo, quien es sentenciado a convertirse en un héroe, pero esto no será nada fácil, teniendo en cuenta que todo es completamente nuevo y está en una sociedad en donde nadie quiere a estas personas. Pese a eso, ahora su misión es poder sacar a todos los monstruos que se quieren apoderar del reino y que buscan el mal de todos los habitantes.