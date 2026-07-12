¿Dónde serán las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Ciudad y estadio donde se definirán los finalistas

La Copa Mundial de la FIFA está cada vez más cerca de su gran cierre. Este torneo presenta nuevamente a las grandes figuras del deporte, con el sueño de llevar a su país a lo más alto del mundo del fútbol y conseguir el enorme trofeo.

Países de la talla de Inglaterra o Argentina sueñan con dar el zarpazo, pero, antes de jugar la final, deberá disputar las semifinales, en encuentros que, sin dudas, serán igualados.

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Si usted es uno de los fanáticos que está ansioso por seguir el cierre de este campeonato, aquí les contamos cuando se dará esta fase. Además también revelamos en qué estadios se llevarán a cabo los partidos.

¿Dónde serán las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Ciudad y estadio

Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 prometen, sin lugar a dudas, una gran cantidad de emociones para los amantes del balompié. Esta fase suelen presentar ‘partidazos’ imperdibles.

Claramente en la edición de 2026 no será la excepción, sobre todo con el alto nivel que presentan los clasificados a cuartos de final del torneo.

Ante tal cita, los estadios también estarán a tono, y preparan dos de los escenarios más imponentes de la Copa Mundial de la FIFA, para enfrentar a 4 equipos de gran nivel.

La primera semifinal se jugará en el Dallas Stadium de Arlington. Este escenario ha sido uno de los más destacados del torneo, sobre todo por ser un estadio para 80.000 espectadores, cuya magnitud es una de las más grandes.

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Claramente, ante una semifinal del mundo este estadio contará con un llenazo total. Esto tal y como ya lo hizo con el Portugal vs España de este torneo.

Por otro lado, el segundo estadio que recibirá las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el Los Angeles Stadium de Inglewood.

Este estadio también cuenta con un gran tamaño de 70.000 fanáticos que estarán expectantes a la posibilidad de ver a un finalista a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos partidos tendrán lugar los días 14 y 15 de julio. Por último, la final ocurrirá el 19, en un partido que coronará a los nuevos campeones del mundo del balompié.