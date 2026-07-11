Muere Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica que disputó el Mundial 2026: ¿De qué murió?

El fútbol está de luto tras conocerse la muerte de Jayden Adams, mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección de Sudáfrica. El jugador, de 25 años, era considerado una de las principales figuras del fútbol sudafricano y había participado recientemente en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La noticia ha generado conmoción tanto en su país como en el entorno del fútbol internacional.

El fallecimiento fue confirmado por el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, y por Brendine Johnson, portavoz de la familia y mentor del futbolista, quien pidió respeto y privacidad para sus seres queridos durante este difícil momento.

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¿Qué se sabe hasta el momento?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de la muerte y la investigación continúa en curso. Tanto el Gobierno sudafricano como el entorno del jugador han pedido evitar cualquier tipo de especulación mientras se conocen los resultados de las investigaciones.

Adams disputó tres partidos con la selección de Sudáfrica durante la fase de grupos del Mundial 2026. Fue titular frente a México y República Checa, además de ingresar como suplente en el triunfo sobre Corea del Sur, resultado que permitió a su país clasificar por primera vez a una fase de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Durante el torneo también vivió un difícil momento personal. Su abuela falleció un día antes del partido frente a República Checa, pero el mediocampista decidió disputar ese compromiso con la selección nacional.

Las versiones que han surgido

Tras conocerse la noticia, distintos medios de comunicación han publicado versiones sobre el lugar donde fue encontrado el futbolista.

Algunos medios sudafricanos informaron que Adams fue hallado sin vida en el lugar donde se hospedaba en Ciudad del Cabo. Otros reportes señalaron que la Policía abrió una investigación tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años en una vivienda ubicada en el sector de Schotsche Kloof.

Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente el lugar exacto del hallazgo ni las circunstancias en las que ocurrió. Tampoco se ha informado la causa del fallecimiento, por lo que el caso sigue bajo investigación.

Las reacciones tras su muerte

La Unión de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU) lamentó el fallecimiento del jugador con un mensaje en el que destacó su legado dentro y fuera de la cancha.

“La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado”.

Al mensaje también se sumaron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, quienes expresaron sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del futbolista.

Mientras las autoridades avanzan con la investigación, el fútbol sudafricano despide a uno de los jugadores que recientemente había representado al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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