¿Qué celular necesita para jugar GTA 6 por streaming? Modelos que serían compatibles con el juego

Grand Theft Auto VI llegará oficialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, por lo que no estará disponible de forma nativa para Android o iPhone. Quienes quieran disfrutar del juego desde un celular podrán hacerlo mediante servicios de juego remoto o streaming, siempre que cuenten con una consola compatible y una conexión a internet estable.

A diferencia de un juego instalado directamente en el teléfono, el streaming ejecuta el título desde una consola o un servidor remoto y transmite la imagen al dispositivo. Por esa razón, el celular no necesita un procesador de gama alta para mover el juego, pero sí debe ofrecer una buena pantalla, conexión estable a internet y compatibilidad con las aplicaciones de juego remoto.

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Modelos que serían compatibles

Entre los equipos que cumplirían con los requisitos para jugar por streaming se encuentran:

iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 y modelos posteriores.

Samsung Galaxy S21, S22, S23, S24 y S25.

Samsung Galaxy Z Fold y Z Flip de generaciones recientes.

Google Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 y modelos posteriores.

Xiaomi 13, Xiaomi 14, Xiaomi 15 y otros equipos recientes de gama alta.

Motorola Edge 40, Edge 50 y modelos más nuevos.

También podrían ser compatibles otros celulares con Android 12 o superior o iOS 17 o versiones posteriores, siempre que sean compatibles con las aplicaciones de juego remoto y mantengan una conexión de buena calidad.

Lo que debe tener en cuenta

El desempeño no dependerá únicamente del teléfono. Para obtener una buena experiencia será importante contar con una conexión Wi-Fi rápida o una red 5G de baja latencia, además de un control Bluetooth para facilitar la jugabilidad.

No se ha anunciado una versión oficial de GTA 6 para dispositivos móviles ni tampoco se ha confirmado su disponibilidad en servicios de juego en la nube. El juego llegará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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