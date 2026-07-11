¿Cuáles son los momentos específicos en los que escuchar ‘Isolation’ de John Lennon puede ser más beneficioso?

Lanzada en 1970 como parte del álbum John Lennon Plastic Ono Band, Isolation es una de las composiciones más personales de John Lennon. El exintegrante de The Beatles escribió la canción durante un periodo marcado por la separación de la banda, la presión mediática y las constantes críticas hacia su relación con Yoko Ono.

La letra de Isolation gira alrededor de sentimientos como la soledad, el miedo y la incomprensión. Por eso, la canción suele ser una opción para quienes desean hacer una pausa y reflexionar sobre esas emociones. La obra funciona como un espacio para la reflexión y la exposición de los temores, más que como una simple canción sobre el aislamiento.

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Una de las etapas más difíciles de Lennon

Escuchar Isolation también permite conocer uno de los momentos más complejos en la vida del músico británico. La canción surgió cuando Lennon y Yoko Ono sentían que estaban “enfrentados al mundo”, en medio de la presión de la fama y las críticas que recibían tras el final de The Beatles.

El significado cobra mayor fuerza al escucharla dentro de John Lennon/Plastic Ono Band. El álbum reúne canciones que reflejan el proceso de introspección que vivía Lennon en ese momento y es considerado uno de los trabajos más personales de toda su carrera como solista.

Una canción que sigue vigente

Más de cinco décadas después de su lanzamiento, la canción continúa siendo una de las composiciones más recordadas de Lennon por la honestidad con la que aborda la vulnerabilidad y la soledad. Precisamente esa carga emocional ha permitido que la canción siga siendo objeto de análisis y reflexión en distintos contextos, incluso más allá del mundo de la música.

La estructura y los acordes del puente la sección que empieza con “I don’t expect you to understand”están directamente inspirados en la canción de R&B “Oh I Apologize”, interpretada por el cantante estadounidense Barrett Strong. Lennon tomó prestada esa progresión emocional para inyectarle un aire de blues y desesperación al tema

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