¿Dónde hacer voluntariado HOY en Bogotá para ayudar tras el temblor en Colombia? Registro y horarios

Después del fuerte temblor en Colombia del pasado lunes 10 de agosto del 2026, cientos de personas se han encargado de ayudar a todos los damnificados en zonas como Cali, Buenaventura, Armenia, Pereira, Manizales, Chocó, entre otros lugares que sufrieron grandes afectaciones.

En el caso de Bogotá, hay diferentes puntos en donde hoy jueves 13 de agosto del 2026 van a estar recibiendo donaciones y también a los voluntarios que quieran ayudar en esta grave emergencia. Si usted es una de esas personas que está buscando a dónde ir a sumar sus manos para empacar kits o clasificar elementos, en esta oportunidad le presentamos el listado completo de lugares a los que puede ir.

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¿Dónde hacer voluntariado HOY en Bogotá para ayudar tras el temblor en Colombia?

Hay diferentes lugares en la capital que cuentan con múltiples horarios para que cientos de personas que quieran llegar a colaborar en los centros de acopio puedan hacerlo sin problema. Además, podrán registrarse con anterioridad, para que pueda llegar al lugar con total seguridad de que hay espacio para voluntariado.

El primer punto donde se están necesitando voluntarios a lo largo de los últimos días es en el Banco de Ropa del Minuto de Dios en Bogotá; necesita personas que lleguen y puedan donar su tiempo para separar, revisar y clasificar las donaciones que serán enviadas. Los horarios son desde las 8:00 a.m. en la Transversal 73a #82 – 61 de lunes a viernes y puede ir sin necesidad de hacer un registro con anterioridad.

Otro lugar que es uno de los centros de acopio es en el Centro Comercial Unicentro, en la Cra 15 #124-30; allí pueden llegar los voluntarios desde las 8:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m. El ingreso lo harán por orden de llegada y se debe hacer un registro en el sitio presencial.

El Vive Claro es uno de los lugares que se está convirtiendo en uno de los centros de acopio más grandes de la capital. Ubicado en la Cra. 60 #42-41, va a recibir la ayuda de voluntarios desde las 8:00 a.m. y hasta las 5:00 p.m. con el fin de poder clasificar todos los alimentos. Además, necesitan cajas, cinta y papel vinipel para poder embalar todas las ayudas.

Otro lugar que es uno de los centros de acopio donde más ayudas están llegando es el Estadio El Campín; allí las personas pueden hacer su voluntariado desde las 8:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m. Los interesados pueden hacer voluntariado por orden de llegada y llevar camiseta blanca con el fin de identificarlos; si quiere, puede ayudar con donaciones de cajas, cinta y elementos para empacar las donaciones.

BOGOTÁ!! 🆘‼️🚨 El Palacio de los Deportes tiene centro de acopio con envío directo a Chocó únicamente. Allá es donde más se necesitan las ayudas. Pañales, medicamentos, toallas higiénicas, colchonetas, agua, granos, papel higiénico, enlatados!! RT RT RT — ⟣ sebastian ⟢ (@sebssss_) August 12, 2026

La Cruz Roja dio a conocer que tendrá un link de registro para que todas las personas interesadas puedan asistir sin problema como voluntarios. Tenga en cuenta que en muchos sitios ya está totalmente lleno, así que debe hacer la inscripción para tener seguridad de que en ese punto necesitan personas.

Un punto habilitado en Bogotá para llevar donaciones directamente al Chocó es el Palacio de los Deportes; allí se necesitan donaciones de medicamentos, elementos de aseo y alimentos. Además, podrá servir de voluntario para empacar todo y así enviar lo más pronto posible a todas las personas damnificadas.

Estos son solo algunos, pero en redes sociales podrá encontrar diferentes puntos de acopio provisionales en donde podrá ir a dar una mano. Recuerde que en todos los lugares buscan llevar ayuda a las zonas afectadas, en especial a esos territorios donde aún se encuentran incomunicados.