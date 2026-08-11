El 11 de la Selección Colombia, Jhon Arias, dejó ver su lado más humano ayudando a su pueblo natal Quibdó, Chocó. El astro ha llevado el orgullo y la felicidad a la tierra que lo vio nacer, así que pocas horas después del temblor de magnitud de 7.4 en Colombia, buscó la forma de llevar ayudas para poder asistir a todos los afectados.

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De acuerdo a los reportes, el epicentro del sismo fue San José del Palmar, Chocó. Este fenómeno natural tuvo una magnitud de 7,4 que representó serias afectaciones para el municipio, pero también para territorios aledaños como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

Arias no fue ajeno a la realidad de su comunidad, que ha enfrentado diversas dificultades. Por lo cual, no escatimó en actuar para llevar la mayor cantidad de ayuda posible.

Pero no lo hizo solo, junto a su esposa Alejandra Ayala gestionaron toda la acción. Utilizando sus propios recursos consiguieron y financiaron un avión privado cargado de diferentes insumos que se requieren con urgencia.

“Hemos puesto en disposición un avión, desde nuestros recursos, que aterrizará en Quibdó con profesionales de la salud, con insumos médicos, para intentar ayudar a todas las circunstancia de salud que se viven en la salud. Mi esposa y yo hemos creado unas cuentas. Vamos a tener dos cuentas disponibles para ayudarnos en Colombia y Brasil” declaró al respecto.

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Según lo que se sabe, en horas de la noche llegó el avión a Quibdó. Pero no es el fin, porque el jugador continua reuniendo ayudas y movilizándose junto a su esposa para seguir llevando ayuda al lugar en el que ambos crecieron.

Un crack que brilla en compañía de toda su comunidad

El jugador ya había dejado en claro que su labor con su comunidad no se limita a las palabras. De hecho, durante la participación de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo un gesto que emocionó a muchos residentes de su ciudad natal. Arias lideró toda una logística que permitió que quienes lo habían visto crecer lo acompañaran en su camino en el evento deportivo.

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También, ubicó varias pantallas en zonas estratégicas de su barrio, Samper. A través de ellas le dio la oportunidad a vecinos y amigos de sintonizar los partidos de nuestra selección, sin ninguna limitación. Además de que, entregó algunos detalles para los asistentes, entre balones, camisetas y refrigerios.

Por: Sofía Cataño